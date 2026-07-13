Naționala Franței i-a pregătit o surpriză lui Franck Raviot, în ziua în care antrenorul de portari a împlinit 52 de ani.

Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare, iar internauții au făcut mai multe glume care l-au avut ca protagonist pe Kylian Mbappe (27 de ani).

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„Les Bleus” au avut motive de sărbătoare înainte de semifinala pe care o vor disputa împotriva Spaniei la CM 2026.

Partida va avea loc marți, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

„Dictatorul” Kylian Mbappe, din nou în centrul atenției

Oficialii și jucătorii naționalei Franței l-au surprins pe Franck Raviot cu un tort uriaș de ziua lui, iar întreaga delegație l-a aplaudat pe cel care face parte de multă vreme parte din staff-ul selecționerului Didier Deschamps. Doar că tot Mbappe a fost personajul principal.

În ultimii ani, Kylian Mbappe a fost supranumit în mediul online „Dictatorul”.

Această poreclă s-a născut dintr-o serie de episoade controversate care au alimentat percepția că influența lui Mbappe depășește cu mult terenul de joc.

În imaginile postate de naționala Franței pe rețelele sociale, Mbappe stă așezat în capul mesei jucătorilor, în timp ce membrii staff-ului tehnic stau la o masă mai mică, lângă ei.

Detaliul nu a fost trecut de vederea de internauți, care nu s-au putut abține și l-au comparat din nou pe Mbappe cu un lider autoritar, care decide soarta tuturor.

„Dictatorul stă așezat în capul mesei mari, în timp ce membrii staff-ului tehnic sunt marginalizați la o masă mică”

„De ce l-a lăsat dictatorul să vorbească atât de mult?”

„L-a văzut cineva de atunci, după discursul ăsta? Probabil că a fost deja eliminat”

„Mbappe garantează libertatea de exprimare, nu libertatea de după exprimare, așa că nu avea niciun motiv să-l oprească în timpul discursului”

„El este un purtător de cuvânt care promovează narațiunea regimului”

„O întrebare prostească: de ce sunt două mese? De ce personalul nu stă în mijlocul jucătorilor?”

Franck Raviot, discurs emoționant

„Vreau să vă împărtășesc câteva sentimente. Sentimente foarte profunde, foarte sincere și foarte autentice.

Bucuria pe care o simt fiind aici alături de voi în această seară este nemăsurată. Sincer. Dar această bucurie nu va face decât să crească, să se amplifice și să devină și mai mare după semifinala Cupei Mondiale.

Ceea ce îmi doresc cu adevărat este să vă văd fericiți, foarte fericiți. Ați început deja să scrieți o poveste minunată și sper să devină una extraordinară. De ce? Pentru că fiecare dintre voi o merită.

Oamenii spun mereu că ce e mai bun urmează să vină, iar voi meritați să trăiți ce e mai bun. Rămâneți puternici, mai puternici ca niciodată, toți împreună, și veți cunoaște adevărata fericire”, a spus Raviot.

Le magnifique discours de Franck Raviot à l'occasion de son anniversaire 🥹



Notre entraîneur des gardiens adresse un message fort aux Bleus avant la dernière ligne droite de la Coupe du monde 🙌



Joyeux anniversaire, Franck ! 💙 pic.twitter.com/H3rjaLaVJc — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 13, 2026

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