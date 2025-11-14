Cristian Geambașu Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani
Cristian Geambașu Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

alt-text Cristian Geambașu
Publicat: 14.11.2025, ora 17:41
Actualizat: 14.11.2025, ora 18:20
  • Iorgulescu a ieșit din bârlog și a băgat spaima în opoziție. Ce le spune, ce le promite, cu ce-i amenință, nu știm. Dar poate vom afla la al 25-lea mandat al lui

Securitatea comunistă trata greața și lehamitea cu oțet. Asta primeau disidenții minunatului regim comunist. În prima fază, apoi urmau torturile. Cu accent pe a doua fază, nu pe prima.

Valeriu Iftime, prosper om de afaceri de la Botoșani și finanțator al echipei de prima ligă, nu este în pericol deși a avut o reacție dură în privința hotărârilor Adunării Generale a Ligii Profesioniste de Fotbal.

Securiștii de azi știu că pentru a reduce la tăcere un om nu trebuie să-i smulgi unghiile, e suficient să îl neutralizezi corupându-l sau amenințându-l.

Înapoi la Caragiale!

Simulacrul de democrație de la Adunarea LPF desfășurată în atmosfera ozonată a Poienii Brașov a atins apogeul prin sceneta finală dintre Dani Coman și Gino Iorgulescu.

Parcă îi vedeai pe Nae Cațavencu, opozantul demagog, și pe onor Nae Tipătescu, prefectul perpetuu al județului imaginar din „Scrisoarea pierdută”.

După tirade care înflăcărau spiritul înnoitor, replierea. Să fim mai buni, să ne înfruptăm cu toții din roadele pământului scumpei noastre țărișoare! Încă o dată, geniul lui Caragiale traversează epoci fără vreo fisură.

Nestatutar de 3 ani

Zice cel care urma să fie adversarul neînduplecat al actualului președinte. Am considerat că nu mă dezavantajează dacă actuala conducere va candida din nou și am votat pro.

Hai că începe bine. Pro ce, domnule Coman? Pro eternizarea lui Gino în funcția de președinte al Ligii? Pro mandate fără număr pentru Gino, care este deja la al 3-lea, deși statutul actual prevedea maximum două?

Apropo, cum mai este Iorgulescu în funcție? Nu a băgat nimeni de seamă că de 3 ani e nestatutar?

Vraja patriarhului

Și cum să mai iei în serios dorința de schimbare a revoluționarului Dani Coman, când acesta nu știa cum să se mai gudure pe lângă Gino, când acesta s-a abătut, chipurile, din drum ca să dea declarații presei.

Umăr la umăr președinte și aspirant la postul de președinte. Doi oameni brusc uniți de dragostea neostoită pentru binele și propășirea fotbalului.

Îl rog să mă ia consilier dacă va câștiga el, zice il prezidente. Iar domnul Coman se fâstâcește și se topește simțind că patriarhul a mai câștigat o dată.

Gino la porțile frumoasei vârste de 70 de ani va mai câștiga încă o dată. Și încă o dată. De câte ori dorește. În fond, Mitică a stat 17 ani în funcție la LPF, el, Gino, nu are decât 12.

Blatul și extratereștrii

Genială sceneta, mai ales pentru cine cunoaște intriga și personajele. E clar pentru connaisseuri.

Când a mai dat Gino declarații presei de bună voie și nesilit de nimeni? Niciodată. Niciodată dacă nu avea vreun interes. Iar acum interesul era să arate că el a învins, că a făcut piftie bruma de opoziție.

Cum? Nu știm, putem bănui. Blatul în fotbalul este nemuritor. Ca dihăniile acelea extraterestre din filme, care se regenerează.

Cine are nevoie de vot secret?

Iată de ce Valeriu Iftime își mărturisea lehamitea, tot cu accent pe a doua silabă. Împotriva indecentei hotărâri de eliminare a limitei de 2 mandate la șefia LPF a mai votat doar Craiova. Iar Csikszereda s-a abținut, după ce propusese votul secret în ideea că astfel unii vor găsi curajul să voteze împotrivă. Propunere respinsă.

Cine are nevoie să voteze cum îi dictează propria conștiință? Uite Rapidul, care a priceput repede care îi sunt prioritățile.

Dezamăgirea lui Valeriu Iftime legată de votul pentru al lui Victor Angelescu nu-și are rostul. Rapid poartă numai războaie civile, nu războaie cu inamici din exterior.

Nevoia de Gică Contra

Vor fi Iftime și Rotaru de la Craiova victimele represaliilor? În niciun caz. E nevoie mereu de niște Gică Contra, dacă sunt în minoritate. Dă bine la falsa democrație. O legitimează, creează falsă dezbatere.

Plus că nu știi cum se ivește prilejul să îi câștigi și pe răzvrătiți de partea contrarevoluției. Au bani, au influență, de ce să te pui rău cu doi disidenți dacă tu ai la butoniera cămășii măcar 13 cluburi?

