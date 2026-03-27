Amendă pentru scenografie religioasă UEFA a sancționat cu o sumă uriașă imaginea apărută în peluză

UEFA a sancționat Steaua Roșie Belgrad cu 95.500 de euro pentru incidentele din manșa retur a play-off-ului pentru optimile Europa League, cu Lille.

Gruparea din Ligue 1 nu a scăpat nici ea nepedepsită.

Pe 26 februarie, Steaua Roșie Belgrad și Lille și-au dat întâlnire în manșa secundă a „dublei” din play-off-ul pentru optimile de finală din Europa League.

Înaintea fluierului de start, fanii sârbi au afișat o scenografie religioasă, cu chipul Sfântului Simeon Izvorâtorul de Mir reprezentat pe întreaga peluză, alături de mesajul: „Fie ca credința noastră să ne conducă spre victorie”.

Gestul suporterilor a fost considerat drept unul care transmite un mesaj nepotrivit pentru un eveniment sportiv și afectează fotbalul, inclusiv UEFA, notează telegraf.rs.

Astfel, forul continental a decis să o sancționeze pe Steaua Roșie Belgrad cu o amendă de 40.000 de euro pentru scenografie.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Sârbii au mai primit alte trei amenzi, după cum urmează:

17.000 de euro pentru aprinderea torțelor

10.500 de euro pentru aruncarea obiectelor în teren

28.000 de euro pentru blocarea scărilor

95.500 de euro este totalul sancțiunilor cu care s-a ales Steaua Roșie Belgrad pentru incidentele din meciul retur cu Lille

Lille a avut și ea de suferit

Lille a fost și ea amendată cu 89.000 de euro, pentru incidentele din prima manșă.

Atunci, fanii francezi au afișat un banner cu mesajul: „Fără predare”, în care Kosovo era prezentat drept parte a Serbiei.

Pentru mesajul politic afișat de fani, gruparea din Ligue s-a ales cu o sancțiune de 15.000 de euro, la care s-au mai adăugat 40.000 de euro pentru aprinderea de torțe și aruncarea obiectelor în teren.

Amenda a fost completată cu încă 24.000 de euro pentru blocarea accesului fanilor în tribune.

UEFA nu permite afișarea mesajelor cu conținut politic sau religios la meciurile desfășurate sub egida sa.

După dubla dintre Steaua Roșie și Lille, francezii au avut câștig de cauză, 2-1 la general.

Cu toate acestea, campioana Franței din anul 2021 s-a oprit în optimile Europa League, fiind învinsă de Aston Villa, scor 3-0 la general.

