Amendă pentru scenografie religioasă UEFA a sancționat cu o sumă uriașă imaginea apărută în peluză

- UEFA a sancționat Steaua Roșie Belgrad cu 95.500 de euro pentru incidentele din manșa retur a play-off-ului pentru optimile Europa League, cu Lille.
- Gruparea din Ligue 1 nu a scăpat nici ea nepedepsită.
Pe 26 februarie, Steaua Roșie Belgrad și Lille și-au dat întâlnire în manșa secundă a „dublei” din play-off-ul pentru optimile de finală din Europa League.
Înaintea fluierului de start, fanii sârbi au afișat o scenografie religioasă, cu chipul Sfântului Simeon Izvorâtorul de Mir reprezentat pe întreaga peluză, alături de mesajul: „Fie ca credința noastră să ne conducă spre victorie”.
UEFA a amendat Steaua Roșie Belgrad cu 95.500 de euro
Gestul suporterilor a fost considerat drept unul care transmite un mesaj nepotrivit pentru un eveniment sportiv și afectează fotbalul, inclusiv UEFA, notează telegraf.rs.
Astfel, forul continental a decis să o sancționeze pe Steaua Roșie Belgrad cu o amendă de 40.000 de euro pentru scenografie.
Lucrurile nu s-au oprit aici. Sârbii au mai primit alte trei amenzi, după cum urmează:
- 17.000 de euro pentru aprinderea torțelor
- 10.500 de euro pentru aruncarea obiectelor în teren
- 28.000 de euro pentru blocarea scărilor
Lille a avut și ea de suferit
Lille a fost și ea amendată cu 89.000 de euro, pentru incidentele din prima manșă.
Atunci, fanii francezi au afișat un banner cu mesajul: „Fără predare”, în care Kosovo era prezentat drept parte a Serbiei.
Pentru mesajul politic afișat de fani, gruparea din Ligue s-a ales cu o sancțiune de 15.000 de euro, la care s-au mai adăugat 40.000 de euro pentru aprinderea de torțe și aruncarea obiectelor în teren.
Amenda a fost completată cu încă 24.000 de euro pentru blocarea accesului fanilor în tribune.
UEFA nu permite afișarea mesajelor cu conținut politic sau religios la meciurile desfășurate sub egida sa.
- După dubla dintre Steaua Roșie și Lille, francezii au avut câștig de cauză, 2-1 la general.
- Cu toate acestea, campioana Franței din anul 2021 s-a oprit în optimile Europa League, fiind învinsă de Aston Villa, scor 3-0 la general.