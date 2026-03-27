Amendă pentru scenografie religioasă UEFA a sancționat cu o sumă uriașă imaginea apărută în peluză
Scenografia fanilor de la Steaua Roșie Belgrad la meciul cu Lille/ Foto: IMAGO
Europa League

Amendă pentru scenografie religioasă UEFA a sancționat cu o sumă uriașă imaginea apărută în peluză

Alexandru Smeu
Publicat: 27.03.2026, ora 20:00
Actualizat: 27.03.2026, ora 20:00
  • UEFA a sancționat Steaua Roșie Belgrad cu 95.500 de euro pentru incidentele din manșa retur a play-off-ului pentru optimile Europa League, cu Lille.
  • Gruparea din Ligue 1 nu a scăpat nici ea nepedepsită.

Pe 26 februarie, Steaua Roșie Belgrad și Lille și-au dat întâlnire în manșa secundă a „dublei” din play-off-ul pentru optimile de finală din Europa League.

Înaintea fluierului de start, fanii sârbi au afișat o scenografie religioasă, cu chipul Sfântului Simeon Izvorâtorul de Mir reprezentat pe întreaga peluză, alături de mesajul: „Fie ca credința noastră să ne conducă spre victorie”.

UEFA a amendat Steaua Roșie Belgrad cu 95.500 de euro

Gestul suporterilor a fost considerat drept unul care transmite un mesaj nepotrivit pentru un eveniment sportiv și afectează fotbalul, inclusiv UEFA, notează telegraf.rs.

Astfel, forul continental a decis să o sancționeze pe Steaua Roșie Belgrad cu o amendă de 40.000 de euro pentru scenografie.

Lucrurile nu s-au oprit aici. Sârbii au mai primit alte trei amenzi, după cum urmează:

  • 17.000 de euro pentru aprinderea torțelor
  • 10.500 de euro pentru aruncarea obiectelor în teren
  • 28.000 de euro pentru blocarea scărilor
95.500 de euro
este totalul sancțiunilor cu care s-a ales Steaua Roșie Belgrad pentru incidentele din meciul retur cu Lille

Lille a avut și ea de suferit

Lille a fost și ea amendată cu 89.000 de euro, pentru incidentele din prima manșă.

Atunci, fanii francezi au afișat un banner cu mesajul: „Fără predare”, în care Kosovo era prezentat drept parte a Serbiei.

Foto: X@SerbiaBased Foto: X@SerbiaBased
Foto: X@SerbiaBased

Pentru mesajul politic afișat de fani, gruparea din Ligue s-a ales cu o sancțiune de 15.000 de euro, la care s-au mai adăugat 40.000 de euro pentru aprinderea de torțe și aruncarea obiectelor în teren.

Amenda a fost completată cu încă 24.000 de euro pentru blocarea accesului fanilor în tribune.

UEFA nu permite afișarea mesajelor cu conținut politic sau religios la meciurile desfășurate sub egida sa.

  • După dubla dintre Steaua Roșie și Lille, francezii au avut câștig de cauză, 2-1 la general.
  • Cu toate acestea, campioana Franței din anul 2021 s-a oprit în optimile Europa League, fiind învinsă de Aston Villa, scor 3-0 la general.

Știrile zilei din sport
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Nationala
09:00
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Citește mai mult
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Superliga
11:29
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Citește mai mult
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Formula 1
12:36
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Citește mai mult
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
27.03
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
15:53
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
15:17
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
13:13
Emoții mari cu Pușcaș FOTO. Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Emoții mari cu Pușcaș FOTO.   Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Top stiri
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Campionatul Mondial
09:51
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Citește mai mult
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Stranieri
27.03
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Citește mai mult
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
27.03
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
B365
26.03
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Citește mai mult
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”

Echipe/Competiții

fcsb 15 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share