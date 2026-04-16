Va fi gata la timp? VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat șantierul noului stadion din Timișoara. Imagini cu stadiul lucrărilor

Timișoara speră ca în 2026 să aibă gata primul stadion ultramodern din oraș, însă șantierul pare departe de finalizare.

La începutul acestui an, se estima că arena „Eroii Timișoarei” ar putea fi dată în folosință în toamnă, inaugurarea urmând să fie făcută cu un amical de lux pentru Poli Timișoara.

VIDEO+FOTO. GOLAZO.ro a vizitat șantierul noului stadion din Timișoara. Imagini cu stadiul lucrărilor

GOLAZO.ro a vizitat noul stadion din Timișoara, arena pe care se vor putea juca inclusiv meciuri din cupele europene.

Noua construcție are fundație din beton și structură metalică și va fi de categoria 4, în conformitate cu cerințele UEFA și IFAB.

În iarnă, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, înainta un termen optimist pentru inaugurarea arenei: „75% din totalul lucrărilor sunt finalizate, iar acum am început să lucrăm și la detalii. Muncitorii au început să tencuiască spațiile din interiorul stadionului și se lucrează, de asemenea, la instalația electrică.

Avem un termen ambițios. Ne dorim ca în această toamnă să deschidem stadionul cu un meci important și un concert de amploare, astfel încât întreaga comunitate să se bucure de noua arenă”.

Comparând imaginile publicate de primarul Timișoarei cu cele realizate în luna aprilie, nu pot fi observate schimbări semnificative în evoluția lucrărilor.

Nu oprim șantierul pe perioada iernii Indiferent de cât e de frig afară, nu oprim șantierele Timișoarei. Sunt la Arena Eroii Timișoarei, unde echipele de constructori lucrează la interioare. Publicată de Dominic Fritz pe Vineri, 23 ianuarie 2026

Cât costă ridicarea arenei

Arena este amplasată pe un teren de aproximativ 9.000 de metri pătrați, are un cost estimat de 23 de milioane de euro și va avea o capacitate de circa 10.100 de locuri.

Proiectul include și o parcare de 450 de locuri, precum și amenajarea unui parc în imediata vecinătate a stadionului.

Deși Timișoara va avea curând un stadion ultramodern, orașul nu are în prezent o echipă care să evolueze în Liga 1 sau Liga 2.

Politehnica Timișoara joacă în Liga 3, pe stadionul „Electrica”, o arenă de aproximativ 5.000 de locuri.

În acest moment, Poli Timișoara se află pe primul loc în clasamentul grupei a 4-a din Liga 3 cu 19 puncte, având un avans de cinci puncte față de Sănătatea Cluj. Până la finalul sezonului au mai rămas de disputat șase etape.

Bănățenii vor promova direct în Liga 2 doar dacă vor încheia sezonul pe prima poziție a grupei. În cazul în care vor termina pe locul secund, Poli Timișoara va fi nevoită să dispute un baraj pentru accederea în eșalonul secund al fotbalului românesc.

Poli Timișoara, susținută din bani publici

Formația este sprijinită in acest moment de autoritățile locale, iar Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, a anunțat în podcastul „Buletin de Timișoara” obiective mari pentru Poli:

„Eu nu pot accepta că sunt orașe în țara asta care sunt cât un cartier din Timișoara și au echipă în Liga 1.

N-o să ne batem la titlu din bani publici, n-o să plătim salarii de sute de mii de euro din bani publici, dar vom duce echipa în Liga 1.

Știți cum sunt suporterii? În primul an sunt foarte bucuroși că promovăm. În al doilea an, dacă promovăm, sunt foarte bucuroși, dacă nu, un an mai au răbdare. În al doilea an în Liga 2, dacă nu promovăm, al treilea va reprezenta o problemă.

Dacă promovăm din primul an, sunt mulțumiți că am promovat, dar apoi în al doilea an de Liga 1, dacă suntem la retrogradare, încep să ne înjure. Deci nu e o chestiune care să aducă neapărat voturi”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport