Bayern Munchen, de neoprit! Puștii bavarezilor au reușit remontada cu Freiburg » Bornă incredibilă atinsă în Bundesliga

Freiburg - Bayern 2-3. Formația lui Vincent Kompany a reușit o revenire spectaculoasă și este deja cu o mână pe trofeu în Bundesliga, cu 6 etape înainte de final.

Bavarezii conduc clasamentul cu 12 puncte deasupra rivalei Borussia Dortmund. Galben-negrii au un meci mai puțin disputat, însă liderul dă impresia că nu poate fi încurcat.

Freiburg - Bayern 2-3 . Karl și Bischof au făcut „remontada” în doar 18 minute

Gazdele conduceau cu 2-0 în minutul 81 al partidei, după golurile marcate de Manzambi (46) și Holer (71), iar a doua înfrângere a lui Bayern din acest sezon părea să se contureze.

Dar puștii de top ai bavarezilor nu au fost de acord. Tom Bischof (20 de ani) a restabilit egalitatea cu o „dublă” reușită în minutele 81 și 90+2, iar Lennart Karl (18 ani) a dat lovitura de grație în minutul 90+9, la ultima fază.

După această răsturnare de scor incredibilă, Bayern a ajuns la 100 de goluri marcate în doar 28 de etape din Bundesliga.

Formația lui Kompany este în grafic pentru o nouă „triplă” în acest sezon, fiind calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, unde va întâlni Real Madrid în dublă manșă, în timp ce în Cupa Germaniei se va duela cu Bayer Leverkusen în semifinale.

Citește și

