L-a lovit în cap de față cu toți FOTO. Scandal bizar înainte de finala CM 2026. O legendă NFL l-a plesnit pe Logan Paul după conferința finalistelor. Moment regizat? +12 foto
Tom Brady l-a lovit pe Logan Paul (Foto: captură Instagram @Fanatics)
Diverse

L-a lovit în cap de față cu toți FOTO. Scandal bizar înainte de finala CM 2026. O legendă NFL l-a plesnit pe Logan Paul după conferința finalistelor. Moment regizat?

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 17:17
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 17:36
  • Tom Brady (48 de ani), legendă a fotbalului american, l-a lovit pe Logan Paul (31 de ani), cunoscut influencer și wrestler, vineri, în cadrul Fanatics Fest.
  • De la ce a pornit totul și ce s-ar afla în spatele conflictului, în rândurile de mai jos.
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Cu 48 de ore înaintea finalei Cupei Mondiale de fotbal dintre Argentina și Spania, în New York a avut loc un eveniment spectaculos.

Pe lângă reprezentanți ai celor două finaliste, în Javits Center s-au aflat și alte nume uriașe din sport.

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Tom Brady l-a lovit pe Logan Paul

Formatul a fost unul inedit: întrebările nu au fost adresate de jurnaliști, ci de unele dintre cele mai mari personalități din sportul mondial, printre care Tom Brady, Novak Djokovic și Kevin Durant, în timp ce fostul internațional englez Rio Ferdinand a moderat discuția.

La finalul evenimentului, Tom Brady și Logan Paul au intrat într-o altercație, fostul mare jucător din NFL dându-i o palmă peste față luptătorului din WWE.

Baschetbalistul Karl-Anthony Towns, star al echipei New York Knicks din NBA, a intervenit rapid pentru a calma spiritele, înainte ca situația să scape de sub control.

Organizatorii evenimentului au postat clipul pe rețelele de socializare, iar acestea s-au viralizat, adunând 27 de milioane de vizualizări pe Instagram și alte 10 milioane pe X.

Galerie foto (12 imagini)

Tom Brady l-a pălmuit pe Logan Paul (Foto: captură x.com/Fanatics) Tom Brady l-a pălmuit pe Logan Paul (Foto: captură x.com/Fanatics) Tom Brady l-a pălmuit pe Logan Paul (Foto: captură x.com/Fanatics) Tom Brady l-a pălmuit pe Logan Paul (Foto: captură x.com/Fanatics) Tom Brady l-a pălmuit pe Logan Paul (Foto: captură x.com/Fanatics)
+12 Foto
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Originea conflictului dintre Tom Brady și Logan Paul

Rivalitatea dintre Brady și Paul a început în luna februarie, când Paul a afirmat că perioada petrecută în WWE, cea mai mare companie de wrestling profesionist, l-a făcut la fel de atletic ca jucătorii din NFL. Comentariul l-a deranjat pe Brady.

Cei doi au făcut schimb de ironii și provocări și în cadrul Fanatics Flag Football Classic din luna martie. După ce echipa lui Logan Paul a câștigat, acesta l-a tachinat pe Brady în public și pe rețelele sociale.

„Tu ești GOAT (cel mai bun din toate timpurile), așa că ar fi trebuit să faci chestii de GOAT (n.r. - în meciul de flag football). Și nu ai făcut. Eu sunt YouTuber. Da, și ce? O să te bat. Dacă participi și anul viitor, o să te rănesc”, i-a spus Paul lui Brady, înainte de a fi lovit de acesta.

Ulterior, cei doi au reacționat pe rețelele de socializare:

„S-a întâmplat asta pentru că îl tachinam pe Tom pentru că l-am bătut la flag football. Și el încearcă să mă lovească?? Un exemplu groaznic pentru copii! Aura -100. Blocat. Cu un triceps rupt”, a scris Paul pe X, alături de un clip cu incidentul.

Brady a dat o explicație scurtă și la obiect, ripostând cu un singur cuvânt: „Tâmpit”. De asemenea, i-a răspuns direct lui Paul, comentând: „Am încercat, America… o să încerc din nou data viitoare când îl văd pe tocilarul ăsta”.

A fost pe bune sau e doar o înscenare?

Internauții se întreabă dacă este vorba despre un conflict autentic sau un moment regizat.

Mulți consideră că ar fi vorba despre o acțiune de promovare: Logan Paul luptă în WWE, iar Brady și-a exprimat recent interesul de a participa la un meci de wrestling.

„Am nevoie de o invitație. Aștept de mult ca Nick Khan (n.r. - președintele WWE) să-mi propună un scenariu care să-mi permită să intru în acțiune.

Simt că m-am retras din fotbalul american și am ocazia să urc în ring și să demonstrez că sunt totuși un atlet.

Prietenul meu Rob Gronkowski a făcut-o. L-am văzut, evident, și pe Logan Paul făcând-o. Cred că aș putea să particip la cel puțin un meci, nu-i așa?”, i-a spus Brady lui Cody Rhodes, un superstar WWE, joi, potrivit variety.com.

  • Momentul în care Brady l-a lovit pe Paul a fost distribuit de WWE pe pagina oficială de X a companiei.

Brady a explicat că dacă ar urca în ring, ar fi probabil un „heel” (personaj negativ):

Am fost întotdeauna un „bad guy”. Când ai avut ceva succes în NFL și mergi în deplasări, fanii rivalilor nu te plac. E o senzație incredibilă când muncești toată ziua practic pentru a încerca să-i trimiți pe spectatori acasă mai devreme. Tom Brady, legendă NFL

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