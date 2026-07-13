Ce face Barcelona cu Raphinha Decizia luată de Laporta după ce a transferat două staruri pe postul brazilianului + Alte anunțuri importante

Joan Laporta, președintele clubului FC Barcelona, a anunțat ce se va întâmpla cu Raphinha (29 de ani), după ce a transferat doi atacanți de bandă. Rivali pe post cu brazilianul.

Oficialul grupării catalane a vorbit și despre interesul pentru Julian Alvarez (26 de ani) și posibila plecare a lui Ferran Torres (26 de ani).

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Prezent în Dallas pentru a urmări semifinala dintre Spania și Franța, Laporta a comentat subiectele verii la Barcelona.

Joan Laporta: „Raphinha va rămâne la Barcelona”

Inițial, Laporta a confirmat transferul lui Karim Adeyemi (24 de ani). Germanul cumpărat de la Borussia Dortmund evoluează în flancul drept al atacului, post pe care poate juca și Raphinha.

„Suntem foarte entuziasmați de Adeyemi. Ne place de mult timp. Este periculos și rapid, iar transferul a fost realizat foarte bine de Deco”, a spus Laporta, citat de goal.com.

Ulterior, președintele clubului catalan a fost întrebat și despre situația lui Raphinha.

Al-Hilal ar fi dispusă să plătească 90 de milioane de euro în schimbul brazilianului căruia Barcelona i-a adus concurență și în banda stângă a atacului: englezul Anthony Gordon.

„Raphinha va rămâne. Nu avem absolut niciun interes ca el să părăsească Barça. Este un jucător de bază.

Cu Gordon și Adeyemi, văd că ne întărim atacul, dar asta nu înseamnă că ne vom despărți de Raphinha, care este esențial pentru noi.

E păcat că nu a putut fi la viteză maximă în ultima parte a sezonului trecut (n.r. - din cauza accidentărilor). Rezultatele ar fi fost altele”.

Barcelona a plătit 80 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Anthony Gordon de la Newcastle (FOTO: fcbarcelona.com)

Pleacă Ferran Torres la PSG?

Referitor la posibilitatea ca Ferran Torres să se transfere la Paris Saint-Germain, Laporta a declarat:

„Am auzit ceva de genul acesta, dar nu avem nicio informație oficială. Este jucător la Barça, unul dintre cei 14 jucători ai noștri de aici.

Ferran se descurcă și el foarte bine. De fiecare dată când intră, creează pericol. I-a dat acea pasă lui Merino (n.r. - la golul din meciul cu Portugalia din optimi, scor 1-0), ceea ce a fost foarte bine. Avem jucători grozavi la Campionatul Mondial și de aceea sunt aici”.

50 de milioane de euro este cota de piață a lui Ferran Torres, conform Transfermarkt

Vine Julian Alvarez la Barcelona?

Laporta a vorbit și despre interesul catalanilor pentru argentinianul Julian Alvarez. Prezent la CM 2026, atacantul le-a transmis celor de la Atletico Madrid că își dorește să plece.

„Rămâne de văzut. În ceea ce privește transferul lui Julian, evident că nu vom juca după cum ne dictează altcineva, noi vom dicta ritmul.

Am făcut o ofertă care nu este nelimitată, iar la momentul potrivit vom spune cât timp o vom menține valabilă. Oferta a fost făcută cu dorința de a atrage un jucător care să fie pe placul conducerii sportive și al antrenorului.

Cred că este un fotbalist grozav. Menținem oferta pentru o sumă semnificativă, dar nu va fi infinită.

Am vorbit cu Miguel Angel Gil (n.r. - directorul executiv al lui Atletico Madrid), avem o relație foarte bună cu ei. La început a existat confuzie în legătură cu oferta pe care am făcut-o, i-am clarificat-o.

Nu am mai pus presiune, i-am spus doar că, din moment ce aveau o alternativă, această ofertă era valabilă și lucrurile au rămas acolo, fără a se dezvolta mai mult deocamdată”.

⚠️‼️ Laporta confirma que solo habrá una oferta por Julián y es la que presentaron hace unas semanas.



La oferta tiene caducidad, y confirma de manera altiva y con cierta exigencia: “Que el ritmo lo marcan ellos, que no van a bailar la música de nadie”



Pues eso señores, que… — Spidy Atletico 🕷️ (@SpidyAtletico) July 12, 2026

Joan Laporta, despre Lamine Yamal, Anthony Gordon și Ferran Torres

Președintele Barcelonei a vorbit și despre starurile echipei care încă sunt prezente la CM 2026.

„Pe Lamine îl văd într-o formă bună, desigur. Îi susțin pe toți jucătorii Barça care joacă la Cupa Mondială. Știu că succesul lor este și succesul nostru și cred că Lamine are o Cupă Mondială grozavă. A fost ales de mai multe ori omul meciului.

Toți ceilalți se descurcă foarte bine. Pedri, Olmo și Cubarsi au jucat… Toată lumea joacă foarte bine.

Văd cum Gordon străpunge apărarea. Zilele trecute, împotriva Norvegiei, i-a oferit o pasă decisivă lui Bellingham, care a marcat două goluri foarte frumoase, dar pasa lui Gordon a fost foarte bună”.

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