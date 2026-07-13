Un nou canal sport în România Pro TV a cerut licență de la CNA. Cum se va numi noul serviciu de programe
VOYO Sport 1, noul canal pregătit de PRO TV FOTO Imago
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Un nou canal sport în România Pro TV a cerut licență de la CNA. Cum se va numi noul serviciu de programe

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 16:01
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 16:26
  • VOYO Sport 1 ar putea deveni următorul canal de sport de pe piața media din România.
  • Pro TV a depus la Consiliul Național al Audiovizualului o solicitare pentru acordarea licenței audiovizuale a serviciului de programe Voyo Sport 1.
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Platforma transmite deja Premier League, Ligue 1 și Coppa Italia, iar din toamna anului 2027 va transmite și meciuri din Europa League și Conference League, dar și turneul final al EURO 2028.

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VOYO Sport 1, noul canal pregătit de Pro TV

Cererea se află pe ordinea de zi a ședințelor CNA programate marți, 14 iulie, și miercuri, 15 iulie, de la ora 10:00.

Potrivit anunțului publicat pe site-ul CNA, Pro TV a solicitat „acordarea licenței audiovizuale pentru serviciul de programe de televiziune VOYO SPORT 1, cu difuzare prin rețele de comunicații electronice (internet), în cadrul platformei și aplicației VOYO.”

Acest nou canal sport ar urma să funcționeze pe platforma Voyo, nu la televizor.

Mișcarea vine după un sezon în care Premier League a avut un impact important asupra platformei de streaming.

„Premier League a fost, în ultimul an, principalul motor de creștere al numărului de abonați, număr care este aproape dublu comparativ cu 1 iulie 2025.

Spectacolul din cel mai puternic campionat de fotbal din lume a fost vizionat, de-a lungul anului, de peste un milion de români”, a declarat Florin Alexandrescu, Chief Business Officer Pro TV într-un interviu acordat revistei Forbes România și citat de paginademedia.ro.

10 milioane de euro
pe sezon este suma minimă plătită pentru drepturile Premier League în România, pentru perioada 2025-2028

VOYO aparține grupului Pro TV, controlat de Central European Media Enterprises, care este o companie aflată în portofoliul PPF Group, din Cehia.

Platforma a fost lansată în 2011, dar a devenit mai importantă în strategia Pro TV după achiziția drepturilor pentru Premier League.

Pentru acces la platformă, abonamentul VOYO este de 5,99 euro pe lună, adică aproximativ 31 de lei.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Pro TV a câștigat și drepturile pentru Formula 1 în România, începând din 2027.

Antena 1 ar urma să piardă competiția după actualul contract, iar cursele din următorii trei ani ar intra în portofoliul Pro TV.

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