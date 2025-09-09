Dinamo nu renunță la Ribeiro Motivul pentru care fundașul nu a semnat încă:  „Sunt discuții”

Cosmin Mihalescu (37 de ani), directorul sportiv al lui Dinamo, a anunțat că roș-albii nu au renunțat la transferul stoperului portughez Tomas Ribeiro (26 de ani).

În urmă cu două luni, Dinamo i-ar fi oferit lui Tomas Ribeiro un salariu de 15.000 euro, însă cele două părți nu au ajuns la un acord.

Dinamo nu renunță la transferul lui Thomas Ribeiro: „Sunt discuții”

Acum, Cosmin Mihalescu a anunțat că există, în continuare, negocieri între Dinamo și stoperul portughez, însă există un obstacol.

„Sunt discuții cu Ribeiro, se uită spre zona arabă, am înțeles punctul lui de vedere, a avut un sezon foarte bun și așteaptă o ofertă mai bună din punct de vedere financiar.

E un profil de jucător care ne-ar ajuta în acea zonă, poate juca și fundaș stânga, e un profil ideal pentru noi. Dar, așa cum am văzut că este un jucător bun, nu am inventat noi roata, nu am reușit să fim primii.

Din acest punct de vedere reușim să facem treabă bună, dar nu reușim să-i aducem mereu, pentru că sunt și cluburi importante care se uită la ei și nu putem să ne comparăm cu ele financiar.

Un jucător de profilul lui Nikita (n.r. - Stoinov) a fost transferat de o echipă din Bundesliga”, a spus directorul sportiv al lui Dinamo, potrivit dinamo1948.com.club.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani poate acoperi două posturi: cel de fundaș central, dar și cel de fundaș stânga.

Tomas Ribeiro este impresariat de agenția „Gestifute”, deținută de cunoscutul Jorge Mendes. Acesta l-a reprezentat timp de 19 ani pe Cristiano Ronaldo, iar în prezent are în portofoliu nume precum Lamine Yamal sau Jose Mourinho.

De-a lungul carierei, Ribeiro a trecut pe la Alta de Lisboa, CAC Pontinha, Belenenses (juniori), B-SAD, Grasshoppers, Vitoria Guimaraes și Farense.

Un milion de euro plătea Grasshoppers pentru a-l transfera pe Tomas Ribeiro în 2022. Aceasta este și actuala cotă de piață a fundașului, potrivit Transfermarkt

