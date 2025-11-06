Tony Allen (43 de ani), fost jucător NBA, a fost arestat în Arkansas pentru posesie de droguri.

Fostul baschetbalist de la Memphis Grizzlies se afla în mașină alături de prietenul său, William Hatton, când au fost opriți pentru un control rutier.

În timpul verificărilor, autoritățile au detectat un „miros puternic de marijuana” și au efectuat o percheziție a vehiculului, conform cbssports.com.

Citește și Zidul din fața FCSB Basel a câștigat ceva important după transferul austriacului de origine română Citește mai mult Zidul din fața FCSB Basel a câștigat ceva important după transferul austriacului de origine română

Tony Allen, fost star din NBA, a fost reținut pentru posesie de droguri

Polițiștii au găsit asupra lui Allen marijuana, iar într-o cutie de țigări o pudră albă, ulterior identificată ca fiind cocaină , așa că a fost încarcerat în închisoarea comitatului Poinsett.

Hatton a recunoscut și el posesia de accesorii pentru consumul de marijuana.

Baschetbalistul se confruntă cu două acuzații: una pentru posesia a mai puțin de două grame de droguri din Lista I sau II (cu potențial mare de abuz) și alta pentru posesia a mai puțin de aproximativ 1.000 de grame de droguri din Lista IV (cu potențial scăzut de abuz).

Allen s-a confruntat și cu alte probleme în afara terenului. Acesta a pledat vinovat în august 2023 într-un caz federal de fraudă legat de asigurările de sănătate din NBA.

9 a fost numărul purtat de jucător în perioada în care a jucat pentru Grizzlies, număr care a fost retras ulterior

Tony Allen a avut o carieră de 14 sezoane în NBA, debutând în 2004 la Boston Celtics, unde a jucat șase ani și a câștigat un titlu în 2008.

Cele mai mari realizări ale sale au venit însă în perioada petrecută la Memphis Grizzlies (2010–2017), unde a fost selectat de șase ori în echipa „All-Defensive”, de trei ori în prima echipă (2012, 2013, 2015) și de trei ori în a doua echipă (2011, 2016, 2017), conform sursei citate.

Allen și-a încheiat cariera cu un sezon la New Orleans Pelicans

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport