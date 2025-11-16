BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Esmir Bajraktarevic (20 de ani), jucătorul celor de la PSV, a fost surprins jucându-se Solitaire, după reușita în fața „tricolorilor”.

Esmir Bajraktarevic a marcat un gol superb în minutul 80. A fost reușita prin care Bosnia a preluat conducere în meciul desfășurat pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica.

BOSNIA - ROMÂNIA. Bajraktarevic surprins când juca Solitare

Jucătorul lui PSV a sărbătorit reușita chiar în fața sectorului dedicat suporterilor României.

Un cont dedicat fanilor Bosniei au catalogat gestul făcut de Bajraktarevic drept unul „rece ca gheața”:

„Privind golul lui Esmir Bajraktarevic din acest unghi, se poate observa că acesta a mers să sărbătorească chiar în fața suporterilor români, rece ca gheața”.

Looking at Esmir Bajraktarevic goal from this angle you can see that he went to celebrate right in front of those Romanian Ultras, ICE COLD!🥶 pic.twitter.com/EmqVwArVD4 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) November 16, 2025

Ulterior, colegul lui Dennis Man de la echipa de club a fost surprins jucându-se Solitare, în drum spre hotel:

„Esmir Bajraktarevic jucând Solitaire cu nonșalanță, după ce a marcat acel gol spectaculos împotriva României”.

Esmir Bajraktarevic just casually playing Solitaire after scoring that banger against Romania. Ice cold!😅 https://t.co/wWJMvR5Aso — Bosnian Football (@BosniaNTBall) November 16, 2025

Ironie a fanilor bosniaci la adresa României: „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica”

Bosnia a cerut UEFA să le interzică fanilor României accesul pe stadion, după ce pe rețelele sociale a apărut o fotografie cu un grup de fani români care îl elogiau pe Ratko Mladic, generalul armatei sârbe din timpul Războiului Bosniac din 1992.

Născut în anul 2005, în SUA, Bajraktarevic provine dintr-o familie ce are origini din Srebrenica. Ulterior, aceștia s-au refugiat în Wisconsin.

Fanii Bosniei nu au ratat momentul și i-au ironizat pe suporterii români pentru bannerul afișat, în condițiile în care fotbalistul lui PSV provine chiar din orașul care a suferit cel mai mult atunci, din cauza lui Mladic.

„Ironia sorții este că au fost distruși de Esmir Bajraktarevic, care provine din Srebrenica, locul unde a avut loc genocidul!”.

The irony that they got destroyed by Esmir Bajraktarevic who is from Srebrenica where the Genocide took place. How sweet! https://t.co/4rpyviFUKD pic.twitter.com/6NUnmPLcY8 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) November 15, 2025

Genocidul de la Srebrenica a avut loc în iulie 1995, în timpul războiului din Bosnia.

Forțele sârbo-bosniace (Armata Republicii Srpska) conduse de generalul Ratko Mladić au ocupat zona declarată de ONU „zonă sigură” și au separat bărbații și băieții bosniaci musulmani de restul populației.

În zilele următoare, aproximativ 8.000 dintre ei au fost executați sistematic, acesta devenind cel mai grav masacru comis în Europa după Al Doilea Război Mondial.

Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie și Curtea Internațională de Justiție au recunoscut oficial evenimentul drept genocid, iar responsabilitatea a fost atribuită conducerii militare sârbo-bosniace, inclusiv lui Mladic și lui Radovan Karadzic, condamnați ulterior pentru crime de război și genocid.

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

Bosnia poate merge la Mondial direct de pe primul loc

Spre deosebire de România care nu mai are nicio șansă de a se califica direct la CM 2026, Bosnia este la mâna ei.

După victoria cu România, selecționata antrenată de Sergej Barbarez trebuie să învingă în Austria pentru a bifa prima prezență la un turneu final din 2014 încoace.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

