„A venit personal la mine acasă” Cum a încercat Mircea Lucescu să-l aducă pe Tudorel Stoica la Dinamo: „Asta i s-a promis, dacă mergeam acolo”

Tudorel Stoica (71 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a dezvăluit un episod dinaintea transferului la Steaua, când a refuzat o propunere venită din partea lui Mircea Lucescu.

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Căpitanul Stelei din perioada de glorie, încununată cu trofeul Cupei Campionilor din 1986, ar fi putut avea un traseu complet diferit, după ce regretatul antrenor a încercat să-l convingă să se alăture marii rivale.

Tudorel Stoica: „I s-a promis că, dacă merg eu la Dinamo, el trebuia să plece în Turcia”

Întâmplarea a avut la în 1973, când legenda Stelei evolua încă la Poli Galați, în orașul în care a crescut, fiind născut la Brăila.

Stoica susține că Lucescu ar fi primit liber pentru a pleca în Turcia, lucru rar întâlnit în perioada comunistă, dacă el bătea palma cu Dinamo la acel moment.

„Nu am vrut niciodată să plec de la Galaţi. Familia, prietenii, am fost ferm convins că o să rămân la Galaţi. A venit în '73 Mircea Lucescu să mă ia la Dinamo. A venit de două ori chiar. I s-a promis că, dacă merg eu la Dinamo, el trebuia să plece în Turcia.

A venit o dată personal la mine acasă să mă convingă. N-am vrut să plec, pentru că nu mă interesa. A doua oară a venit cu un coleg de-ai mei de la echipa naţională de juniori, dar nici atunci n-am plecat. N-am vrut în viaţa mea să plec de la Galaţi.

Eram ataşat de prieteni, nu mi-am propus să ajung la o echipă mare. Am venit la Steaua în '75, nu mai rezistam în armată”, a declarat Tudorel Stoica, la emisiunea „Hall of Fame în Superliga”, potrivit orangesport.ro.

FOTO. Tudorel Stoica, la aniversarea de 40 de ani de la cucerirea CCE

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