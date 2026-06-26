Moment Bizar la Mondial De ce a fost amânat startul reprizei la Olanda - Tunisia » Koeman, nemulțumit +52 foto
Ronald Koeman. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Moment Bizar la Mondial De ce a fost amânat startul reprizei la Olanda - Tunisia » Koeman, nemulțumit

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.06.2026, ora 12:34
alt-text Actualizat: 26.06.2026, ora 12:34
  • Meciul Olanda - Tunisia, scor 3-1, din ultima etapă a grupei F de la Campionatul Mondial 2026, a avut parte de un moment neobișnuit la startul reprizei secunde.
  • Tunisia a fost aproape să reia jocul cu doar 10 jucători pe teren, fără ca situația să fie provocată de o accidentare sau de o eliminare.
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Olanda conducea cu 2-0 la pauză, după autogolul lui Ellyes Skhiri, din minutul 3, și reușita lui Brian Brobbey, din minutul 7.

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Tunisia, aproape să reia jocul în 10 oameni

La revenirea de la vestiare, jucătorii lui Ronald Koeman erau deja pe teren și așteptau reluarea partidei, însă tunisienii au observat că le lipsea un om.

În momentul în care arbitrul Katia Garcia a fluierat startul reprizei secunde, jucătorii Tunisiei au pus mingea în joc, dar și-au dat seama rapid că nu sunt toți pe teren.

Aceștia au încercat imediat să le atragă atenția oficialilor că Ellyes Skhiri nu revenise încă de la vestiare.

Jocul a fost oprit pentru scurt timp, iar mijlocașul tunisian a intrat pe teren câteva secunde mai târziu.

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Repriza a doua a meciului Olanda - Tunisia a fost întârziată după ce tunisienii au revenit pe teren cu 10 jucători. Foto: Captură Viceland Repriza a doua a meciului Olanda - Tunisia a fost întârziată după ce tunisienii au revenit pe teren cu 10 jucători. Foto: Captură Viceland Repriza a doua a meciului Olanda - Tunisia a fost întârziată după ce tunisienii au revenit pe teren cu 10 jucători. Foto: Captură Viceland Repriza a doua a meciului Olanda - Tunisia a fost întârziată după ce tunisienii au revenit pe teren cu 10 jucători. Foto: Captură Viceland Repriza a doua a meciului Olanda - Tunisia a fost întârziată după ce tunisienii au revenit pe teren cu 10 jucători. Foto: Captură Viceland
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Momentul l-a iritat pe Ronald Koeman, selecționerul Olandei, care s-a îndreptat către arbitrul de rezervă și către banca Tunisiei, nemulțumit de întârzierea produsă înaintea reluării jocului.

Episodul a fost remarcat și în timpul transmisiunii BBC, conform news.com.au.

Trebuie să fie oprit jocul. Tunisia are un om în minus, așa că numărătoarea inversă a început puțin cam devreme Jucătorul Tunisiei aflat mai în spate încerca disperat să atragă atenția arbitrului că echipa sa are doar 10 jucători pe teren. De fapt, încă sunt doar 10 pe teren, le lipsește un om Steve Wilson, comentator BBC

Pentru Tunisia, momentul a completat un turneu dificil. Naționala africană a pierdut toate cele trei meciuri din grupă și a părăsit competiția fără niciun punct.

După autogolul lui Skhiri și golul marcat de Brian Brobbey, Mastouri a redus diferența în minutul 54. Tunisia nu a reușit însă să revină, iar van Hecke a stabilit scorul final, 3-1, opt minute mai târziu.

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