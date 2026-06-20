Turcia, ce dezamăgire! A pierdut și al doilea meci și e OUT de la Mondial! Brazilia și Maroc, aproape calificate

Scoția - Maroc 0-1. Africanii se impun la limită în duelul din grupa C. Sunt aproape de calificarea în șaisprezecimile competiției.

Brazilia - Haiti 3-0. Selecao a obținut un succes categoric și a urcat pe prima treaptă în aceeași serie.

Turcia - Paraguay 0-1. Echipa care a spulberat visul României de a ajunge la CM 2026 a pierdut și al doilea meci din grupa D și e eliminată de la turneul final.

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Scoția și Maroc s-au întâlnit doar pentru a doua oară în istorie. La fel ca la Mondialul din 1998 (3-0), africanii au avut câștig de cauză, însă diferența a fost mică (1-0). Saibari a marcat cel mai rapid gol al turneului final, în minutul 2.

Brazilia s-a impus fără emoții în fața reprezentativei din Haiti, însă Ancelotti tremură: Raphinha a acuzat probleme medicale și a părăsit terenul în minutul 40.

Paraguay a câștigat la limită meciul cu Turcia, după golul marcat de Galarza, în minutul 2.

Selecționata pregătită de Vincenzo Montella a jucat în superioritate numerică o repriză întreagă, însă n-a reușit să egaleze și nu mai poate părăsi ultima poziție a grupei D, indiferent de rezultatul partidei cu SUA, deoarece a pierdut meciurile directe cu celelalte adversare din grupă (primul criteriu de departajare).

Scoția - Maroc 0-1

A marcat: Saibari (2)

Brazilia - Haiti 3-0

Au marcat: Cunha (23, 36), Vinicius (45+3)

Turcia - Paraguay 0-1

A marcat: Galarza (2)

CM 2026 are un număr record de 104 meciuri. Acestea se vor disputa între 11 iunie și 19 iulie, pe stadioane din SUA, Mexic și Canada.

Toate cele 104 de partide vor fi difuzate în România. Antena 1 va transmite 92, urmând ca 12 dintre ele să fie difuzate de Antena 3.

Grupele Mondialului 2026

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