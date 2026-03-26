INFERNUL ROȘU DIN ISTANBUL România, încolțită într-o atmosferă copleșitoare: turcii ne-au împins în infern! Scenografie impresionantă pe toată tribuna 2

Un stadion obișnuit cu alb și negru, culorile lui Beșiktaș, s-a transformat complet. Într-o mare roșie. Într-un vulcan. Într-un infern.

Beșiktaș Arena a ars în roșu din primul moment. Tribunele pline până la refuz au fost acoperite de tricouri roșii și de zeci de mii de steaguri ale Turciei. Atâtea locuri, atâtea steaguri. Un val continuu, hipnotic, care nu s-a oprit nicio secundă.

Muzica a bubuit în boxe la maximum. Era ritm care intra în piept. Cântece pe care tot stadionul le știa pe de rost, scandate cu o sincronizare aproape militară. Luminile ambientale, roșii aprinse, completau tabloul: un stadion care nu mai părea real, ci desprins dintr-un infern controlat.

Fanatici, presiune pură

Fiecare atingere a mingii de către un jucător român a fost întâmpinată cu un vuiet asurzitor de fluierături. Fiecare încercare timidă de încurajare din partea românilor acoperită instant de fluierături. Fiecare secundă o luptă sonoră pierdută. Turcii sunt fanatici extremi.

Startul a fost aproape teatral. Un “shhhh” uriaș tipic ultrașilor turci, venit din zeci de mii de piepturi, a tăiat aerul. O liniște de o fracțiune de secundă. Apoi explozia. Scandări, bătăi din palme, ritmuri care te obligau să reacționezi, să simți, să intri în joc.

Pe întreaga tribună a doua, scenografia a spus o poveste. Una despre trecut și vis. Eroii din 2002, momentul în care Turcia a terminat pe locul 3 mondial, și alături, pe altă pânză generația de azi, desenată în aceeași flacără, cu aceeași speranță: un nou Mondial, de data aceasta peste Ocean. O punte între generații, ținută sus ca o scenografie 3D.

Atmosfera? Un infern

O presiune incredibilă, constantă, sufocantă. Turcii știu să apese. Știu să transforme fiecare secundă într-un avantaj. Iar acustica acestui stadion nu iartă, amplifică totul, dublează fiecare sunet, fiecare fluier, fiecare scandare.

Românii au venit. Au rezistat drumului, controalelor exagerate de la porți, șicanelor. Au umplut cele două sectoare primite. Dar și acolo au dat peste obstacole: trei rânduri de plexiglas, lungi, murdare, ridicate chiar în fața lor. Vizibilitatea compromisă. Experiența filtrată. Și totuși, au cântat.

Imnul, singurul moment respectat de turci

Prezentarea echipei României s-a pierdut în zgomot. Niciun nume nu a răzbătut. Nicio voce nu a trecut de zidul roșu de sunet.

Dar imnul a fost altceva. Pentru câteva zeci de secunde, infernul s-a oprit. Gazdele au respectat momentul. Fără fluierături. Fără bruiaj. Doar vocile românilor, unite cu cele ale jucătorilor. Un moment de respirație într-un ocean de presiune.

Apoi, din nou, iadul. Turcii au cântat cât au putut. Și a fost suficient cât să transforme o semifinală de baraj într-o experiență copleșitoare. Într-un test nu doar de fotbal, ci de nervi, de rezistență, de caracter. România a avut un dublu adversar: echipa turcă și fanii fanatici.

