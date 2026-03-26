TURCIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre partida de pe Beșiktaș Park.

Lucescu a criticat FIFA pentru numărul mic de bilete care le-a fost atribuit fanilor români.

Mircea Lucescu a avut o scurtă intervenție înainte de partida cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Mircea Lucescu, înainte de Turcia - România

Cu puțin timp înainte de startul partidei, Lucescu a anunțat că Ionuț Radu este 100% apt pentru a juca.

„Trăim cu emoţiile astea, mai ales în fotbal. Avem o echipă construită pe o stare emotivă importantă, care ne-a adus şi la succes. Sper să fie baza şi azi, la meciul cu Turcia. Ne-am pregătit într-un interval scurt de timp, sunt bucuros cu au revenit jucători la naţională, mă refer la Drăguşin, Burcă, la Radu”, a declarat Mircea Lucescu la Prima TV, conform orangesport.ro.

Întrebat dacă mai există vreun semn de întrebare în privința lui Ionuț Radu, selecționerul a răspuns:

„Nu, nu mai este vreun semn de întrebare. Decizia lui este corectă, în sensul că vrea să fie prezent la acest joc. Am vorbit cu doctorul... în sfârşit, sper să fie 100% pregătit pentru acest meci şi sunt convins că lucrurile stau în acest sens la meciul ăsta.

Duminică seara am vorbit cu el, după meci. I-am zis «Mai lasă o noapte şi aşteaptă sfatul cel mai bun pentru zilele următoare».

M-a sunat, mi-a zis că se simte mult mai bine şi că el speră că poate juca, iar pentru noi e important, pentru că experienţa lui poate conta. Noi am pierdut patru portari în perioada asta, de la Niţă la Moldovan, Târnovanu. Să sperăm că totul va fi bine”, a continuat Lucescu.

Băieţii nu mai au nevoie de vreun mesaj, că e un meci care va rămâne în istoria lor fotbalistică, vor avea multă dorinţă. Turcia are un avantaj cu cei patru jucători care evoluează la nivel înalt meci de meci, dar putem compensa cu o bună organizare de joc. Mircea Lucescu, selecționer România

Echipele de start

Turcia: Cakir - Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu

Cakir - Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu Rezerve : Günok, Bayındır - Karazor, Elmalı, Özcan, Kökçü, Gül, Kabak, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan

: Günok, Bayındır - Karazor, Elmalı, Özcan, Kökçü, Gül, Kabak, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan Antrenor : Vincenzo Montella

: Vincenzo Montella România: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă Rezerve : Aioani, Popescu - Coubiș, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu

: Aioani, Popescu - Coubiș, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu Antrenor : Mircea Lucescu

: Mircea Lucescu Stadion : Beșiktaș Park (Istanbul)

: Beșiktaș Park (Istanbul) Arbitru: Francois Letexier. Asistenți: Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni. Arbitru de rezervă: Benoit Bastien

Lucescu a criticat FIFA înainte de meci: „Trebuia să primim 30% din bilete”

Nemulțumit de numărul biletelor pe care le-au primit fanii români pentru partida cu Turcia, Lucescu a criticat din nou FIFA, după mesajul transmis la conferința de presă de miercuri, subliniind că suporterii români ar fi trebuit să ocupe cel puțin 30% din capacitatea stadionului.

„Îmi pare rău de spectatorii noştri, pentru că FIFA trebuia să dea dreptul şi celeilalte echipe... oficial trebuia să li se dea 30%, către echipa oaspete, că aşa era normal.

Nu poţi să te duci la un meci de baraj doar cu 2.000 (n.r. 3000) de suporteri, că nu e în regulă. Sper ca cei prezenţi să pună în dificultate marea majoritate a suporterilor turci”, a mai spus Lucescu.

Potrivit unui comunicat emis de FRF, în stadion vor fi prezenți peste 3.000 de suporteri români.

