Mircea Lucescu FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Publicat: 26.03.2026, ora 18:22
alt-text Actualizat: 26.03.2026, ora 18:22
  • TURCIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a vorbit despre partida de pe Beșiktaș Park.
  • Lucescu a criticat FIFA pentru numărul mic de bilete care le-a fost atribuit fanilor români.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima TV începând cu ora 19:00.

Mircea Lucescu a avut o scurtă intervenție înainte de partida cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Mutu știe scorul de la Turcia - România Predicția „Briliantului” pentru meciul crucial din barajul pentru CM 2026: „O să fie infernal”
Citește și
Mutu știe scorul de la Turcia - România Predicția „Briliantului” pentru meciul crucial din barajul pentru CM 2026: „O să fie infernal”
Citește mai mult
Mutu știe scorul de la Turcia - România Predicția „Briliantului” pentru meciul crucial din barajul pentru CM 2026: „O să fie infernal”

Mircea Lucescu, înainte de Turcia - România

Cu puțin timp înainte de startul partidei, Lucescu a anunțat că Ionuț Radu este 100% apt pentru a juca.

„Trăim cu emoţiile astea, mai ales în fotbal. Avem o echipă construită pe o stare emotivă importantă, care ne-a adus şi la succes. Sper să fie baza şi azi, la meciul cu Turcia. Ne-am pregătit într-un interval scurt de timp, sunt bucuros cu au revenit jucători la naţională, mă refer la Drăguşin, Burcă, la Radu”, a declarat Mircea Lucescu la Prima TV, conform orangesport.ro.

Întrebat dacă mai există vreun semn de întrebare în privința lui Ionuț Radu, selecționerul a răspuns:

„Nu, nu mai este vreun semn de întrebare. Decizia lui este corectă, în sensul că vrea să fie prezent la acest joc. Am vorbit cu doctorul... în sfârşit, sper să fie 100% pregătit pentru acest meci şi sunt convins că lucrurile stau în acest sens la meciul ăsta.

Duminică seara am vorbit cu el, după meci. I-am zis «Mai lasă o noapte şi aşteaptă sfatul cel mai bun pentru zilele următoare».

M-a sunat, mi-a zis că se simte mult mai bine şi că el speră că poate juca, iar pentru noi e important, pentru că experienţa lui poate conta. Noi am pierdut patru portari în perioada asta, de la Niţă la Moldovan, Târnovanu. Să sperăm că totul va fi bine”, a continuat Lucescu.

Băieţii nu mai au nevoie de vreun mesaj, că e un meci care va rămâne în istoria lor fotbalistică, vor avea multă dorinţă. Turcia are un avantaj cu cei patru jucători care evoluează la nivel înalt meci de meci, dar putem compensa cu o bună organizare de joc. Mircea Lucescu, selecționer România

Echipele de start

  • Turcia: Cakir - Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu - Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu
  • Rezerve: Günok, Bayındır - Karazor, Elmalı, Özcan, Kökçü, Gül, Kabak, Kahveci, Aydın, Akgün, Ayhan
  • Antrenor: Vincenzo Montella
  • România: Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
  • Rezerve: Aioani, Popescu - Coubiș, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu
  • Antrenor: Mircea Lucescu
  • Stadion: Beșiktaș Park (Istanbul)
  • Arbitru: Francois Letexier. Asistenți: Cyril Mugnier și Mehdi Rahmouni. Arbitru de rezervă: Benoit Bastien

Lucescu a criticat FIFA înainte de meci: „Trebuia să primim 30% din bilete”

Nemulțumit de numărul biletelor pe care le-au primit fanii români pentru partida cu Turcia, Lucescu a criticat din nou FIFA, după mesajul transmis la conferința de presă de miercuri, subliniind că suporterii români ar fi trebuit să ocupe cel puțin 30% din capacitatea stadionului.

Fanii români au început să coloreze străzile din Istanbul în albastru-galben-roșu (foto: Raed Krishan)

„Îmi pare rău de spectatorii noştri, pentru că FIFA trebuia să dea dreptul şi celeilalte echipe... oficial trebuia să li se dea 30%, către echipa oaspete, că aşa era normal.

Nu poţi să te duci la un meci de baraj doar cu 2.000 (n.r. 3000) de suporteri, că nu e în regulă. Sper ca cei prezenţi să pună în dificultate marea majoritate a suporterilor turci”, a mai spus Lucescu.

Potrivit unui comunicat emis de FRF, în stadion vor fi prezenți peste 3.000 de suporteri români.

Citește și

CFR, pe Cluj Arena? Ce răspuns a primit clubul de la șeful CJ Cluj, după ce  a cerut să se mute pe stadionul rivalei din oraș
Superliga
18:10
CFR, pe Cluj Arena? Ce răspuns a primit clubul de la șeful CJ Cluj, după ce a cerut să se mute pe stadionul rivalei din oraș
Citește mai mult
CFR, pe Cluj Arena? Ce răspuns a primit clubul de la șeful CJ Cluj, după ce  a cerut să se mute pe stadionul rivalei din oraș
Pușcaș își pregătește debutul Anunțul făcut de Dinamo despre postul unde are cele mai mari probleme
Superliga
17:50
Pușcaș își pregătește debutul Anunțul făcut de Dinamo despre postul unde are cele mai mari probleme
Citește mai mult
Pușcaș își pregătește debutul Anunțul făcut de Dinamo despre postul unde are cele mai mari probleme

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Cum au motivat judecătorii blocarea reformei premierului Bolojan la instituția de stat unde salariul mediu este de 13.000 de lei
Știrile zilei din sport
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Nationala
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Citește mai mult
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Nationala
20:20
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Citește mai mult
MVP surpriză pentru România Cine a fost cel mai bun „tricolor” în Turcia » Cifre surprinzătoare: și-a anihilat rivalul
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
21:04
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Nationala
17:39
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!” + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Citește mai mult
„El e principalul responsabil” FOTO. O legendă a analizat golul Turciei: „Era bulevard!”  + reproșuri pentru Andrei Rațiu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
Tiger Woods, implicat într-un nou accident Legenda golfului s-a răsturnat cu mașina în Florida
22:17
Kosovo U21 - România U21 0-1 FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
Kosovo U21 - România U21 0-1  FOTO. Victorie crucială a selecționatei antrenate de Costin Curelea, în  preliminariile EURO 2027! Tensiune pe final de meci
21:59
Fonduri pentru noul stadion Consiliul Local a alocat 41 de milioane de lei, dar suma este insuficientă!
Fonduri pentru noul stadion  Consiliul Local  a alocat 41 de milioane de lei,  dar suma este insuficientă!
22:23
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
