Doar Hagi e mai tare decât Erdogan Securitate inimaginabilă la arena lui Beșiktaș pentru președintele Turciei. Dar lui Hagi i s-au deschis porțile

TURCIA - ROMÂNIA. A fost un haos general în jurul stadionului Beșiktaș înaintea meciului. Totul pentru că președintele turc Recep Tayyip Erdogan a venit la arenă și securitatea lui s-a ocupat de tot.

Dar polițiștii le-au deschis calea lui Gică Hagi și colegilor din Generația de Aur. Totul era blocat în jur, însă Hagi a pătruns în stadion înconjurat și asaltat de fanii turci: „I love you Hagi”.

Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

O nebunie generală, un haos general. Asta s-ar putea spune despre ce s-a întâmplat joi la Istanbul, în jurul stadionului Beșiktaș, înaintea meciului naționalei cu Turcia.

Explicația haosului: „E președintele aici. Agenții lui Erdogan controlează totul”

La câteva ore de start, totul era blocat pe străzile ce înconjurau arena. Polițiști, oriunde te uitai, agenți de securitate în civil, filtre peste filtre, mașini care așteptau să intre în parcarea subterană, dar nu puteau, fani care voiau să se apropie de intrări, însă nu puteau nici ei, control la sânge, o dată, de două, de trei ori.

Singura explicație a blocajului general: venirea la meci a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan.

„În mod normal, la un meci al lui Beșiktaș sau al naționalei, e mult mai liniștit. Dar acum e președintele aici și nu se mai ocupă poliția, care rămâne să asigure perimetrul mai larg.

Aici, la stadion, agenții lui Erdogan controlează absolut tot ce mișcă, nimeni nu face nimic fără acordul lor. E securitatea prezidențială la cel mai înalt grad”, a explicat pentru GOLAZO.ro un jurnalist turc, care spune zâmbind: „Sunt prietenul lui Lucescu”.

Hagi a pătruns prin barajul securității lui Erdogan: „I love you Hagi”

Un singur om a străpuns ușor acest blocaj uriaș. Gică Hagi. El și colegii din Generația de Aur, alături de familiile lor, au mers un sfert de oră pe jos, de la Swiss Hotel Bosphorus până la arenă, flancați de mai mulți polițiști în uniformă sau în civil.

Când a ajuns lângă stadionul lui Beșiktaș, întreaga securitate i-a făcut loc lui Hagi. Poliția, la fel.

Avansarea grupului era întârziată doar de zecile de suporteri turci care îl recunoșteau și strigau: „Hagi, I love you Hagi”. Sau simplu, „Hagi, Hagi, Hagi”. Sau „Hagi, Galatasaray”. Toți voiau să se apropie de el, să-l atingă, să facă o poză împreună.

Erau totuși și fani ai lui Beșiktaș care strigau numele echipei lor, rivala Galatei, dar și ei voiau fotografii cu Hagi.

În cele din urmă, Hagi și Generația de Aur au ajuns la intrarea VIP și s-au făcut nevăzuți înăuntru.

Situația s-a mai liniștit după intrarea lui Erdogan

Odată ce a intrat în stadion Erdogan, cel care conduce Turcia din 2003, ca premier întâi, din 2014 ca președinte, situația s-a mai calmat.

Încet, încet, toți spectatorii au început să pătrundă spre tribune, filtrele nu mai erau extreme.

Printre suporterii turci, spre o peluză, au apărut Ilie Dumitrescu și Vlad Munteanu, de la FRF, care nu au fost lăsați să intre pe la porțile oficialilor sau VIP-urilor.

„Nu am mai văzut în viața mea o asemenea nebunie”, a spus Munteanu pentru GOLAZO.ro.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport