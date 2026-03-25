Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului

Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Recep Tayyip Erdogan, președintele turc din 2014, va fi joi seară pe arena lui Beșiktaș pentru a susține Semiluna. Condiții speciale pentru sosirea șefului statului.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

O confruntare deosebită, de mare importanță, nu doar pentru noi, ci și pentru turci.

Turcia crede că această generație o va califica la Mondial

Pentru gazde, acest meci e esențial. Turcii cred că acum, cu această generație, mai ales cu aceste nume, Hakan Calhanoglu, Arda Guler și Kenan Yildiz, se pot califica la Campionatul Mondial.

Mai ales că, mâine, joacă pe teren propriu, la Istanbul, meciul cel mai important, împotriva „tricolorilor”.

Semiluna așteaptă calificarea la CM de aproape un sfert de secol. De 24 de ani, din 2002, de la marea lor performanță, locul 3 la turneul final din Coreea de Sud și Japonia.

Erdogan la meci: condiții stricte de securitate

Tocmai pentru a-i motiva și mai mult pe jucătorii lui Vincenzo Montella, Recep Tayyip Erdogan (72 de ani) va fi joi seară pe arena lui Beșiktaș.

Cel care conduce Turcia de 23 de ani (aproape de când nu a mai jucat naționala alb-roșie la Mondial), ca prim-ministru între 2003 și 2014 și ca președinte din 2014 , nu a vrut să rateze ocazia de a susține selecționata în semifinala barajului cu România.

Condițiile de securitate sunt excepționale. Nu doar o mulțime de polițiști (incluzând și forțele speciale ale poliției) care vor patrula non-stop în jurul stadionului. Plus agenți ai serviciilor secrete turce.

Toată lumea va trebui să fie la stadion până la ora 17:00, s-au redus locurile de parcare (și pentru ziariști) și accesul străinilor în interiorul arenei se va face numai cu pașaportul. Doar biletul de meci nu este suficient.

Erdogan coboară la vestiare și discută cu jucătorii

Nu este prima oară când președintele Erdogan vine la partidele naționalei de fotbal.

Asistă la duel din tribuna oficială, apoi coboară la vestiare pentru a saluta jucătorii și a discuta puțin cu ei.

