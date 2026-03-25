„O onoare să fiu comparat cu Hagi” Arda Guler, înainte de meciul cu România: „Știu că e o echipă foarte bună”. Mesajul său pentru „tricolori”

Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România.

Arda Guler, marele talent al Semilunii, a vorbit la conferința de astăzi despre comparația cu Hagi și despre naționala noastră.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00

Centrul sportiv Hasan Dogan e în partea asiatică a capitalei Turciei. Și Istanbulul e foarte mare, imens.

Sunt peste 20 de kilometri de piața Taksim, centrul orașului. Nu e ușor să străbați traficul în inima metropolei, mai intens aici decât în orice parte a Europei.

Marele talent al Turciei în fața noastră. Arda Guler: „Nu va fi ușor cu România”

Am ajuns la timp, chiar înainte să înceapă conferința de presă a naționalei Turciei, cu o zi înainte de semifinala barajului cu România.

În fața noastră, nu doar selecționerul Vincenzo Montella, ci și cel mai mare talent al Semilunii în ultimii ani.

Numele său: Arda Guler, 21 de ani, titular la Real, cel care conduce jocul Madridului. Playmakerul.

Nu va fi deloc un meci ușor împotriva României. E un singur joc. Și românii o să dea totul. Nu va fi ușor, cum cred unii. Arda Guler, mijlocaș al naționalei Turciei

Arda Guler: „România e foarte bună. Îl cunosc pe antrenor. E important, a lucrat în Turcia”

„Știu că România are echipă foarte bună, îl cunosc pe selecționerul României, un antrenor important care a lucrat în Turcia în trecut.

Suntem concentrați total pe acest meci”, a spus mijlocașul alb-roșu.

Când i s-a vorbit de asemănarea cu Gică Hagi, a zâmbit: „Sunt foarte onorat că sunt comparat cu Hagi, un jucător foarte cunoscut”.

Românii au un jucător legendar. Toți fanii lor trebuie să-l iubească. Am un mare respect pentru Hagi, i-am urmărit videoclipurile. Arda Guler, mijlocaș al naționalei Turciei

S-a întors la „tricolori”: „Și România va face totul pentru această calificare, are o echipă bună”. Și un mesaj: „Le urez succes și românilor”.

90 de milioane de euro valorează astăzi Arda Guler, cel mai scump jucător turc al momentului, potrivit Transfermarkt

Citește și

