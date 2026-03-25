„O onoare să fiu comparat cu Hagi” Arda Guler, înainte de meciul cu România: „Știu că e o echipă foarte bună”. Mesajul său pentru „tricolori” +10 foto
Arda Guler, la conferința de la centrul sportiv național al Turciei Foto: GOLAZO.ro
Nationala

alt-text Theodor Jumătate , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 13:52
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 15:21
  • Reporterii GOLAZO.ro sunt la Istanbul, de unde îți oferă cele mai importante informații despre meciul Turcia - România. 
  • Arda Guler, marele talent al Semilunii, a vorbit la conferința de astăzi despre comparația cu Hagi și despre naționala noastră. 
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 

Centrul sportiv Hasan Dogan e în partea asiatică a capitalei Turciei. Și Istanbulul e foarte mare, imens.

Montella s-a decis GOLAZO.ro a aflat la Istanbul ce echipă va folosi selecționerul Turciei în barajul cu România
Montella s-a decis GOLAZO.ro a aflat la Istanbul ce echipă va folosi selecționerul Turciei în barajul cu România
Sunt peste 20 de kilometri de piața Taksim, centrul orașului. Nu e ușor să străbați traficul în inima metropolei, mai intens aici decât în orice parte a Europei.

Marele talent al Turciei în fața noastră. Arda Guler: „Nu va fi ușor cu România”

Am ajuns la timp, chiar înainte să înceapă conferința de presă a naționalei Turciei, cu o zi înainte de semifinala barajului cu România.

În fața noastră, nu doar selecționerul Vincenzo Montella, ci și cel mai mare talent al Semilunii în ultimii ani.

Numele său: Arda Guler, 21 de ani, titular la Real, cel care conduce jocul Madridului. Playmakerul.

Nu va fi deloc un meci ușor împotriva României. E un singur joc. Și românii o să dea totul. Nu va fi ușor, cum cred unii. Arda Guler, mijlocaș al naționalei Turciei

Arda Guler: „România e foarte bună. Îl cunosc pe antrenor. E important, a lucrat în Turcia”

„Știu că România are echipă foarte bună, îl cunosc pe selecționerul României, un antrenor important care a lucrat în Turcia în trecut.

Suntem concentrați total pe acest meci”, a spus mijlocașul alb-roșu.

Când i s-a vorbit de asemănarea cu Gică Hagi, a zâmbit: „Sunt foarte onorat că sunt comparat cu Hagi, un jucător foarte cunoscut”. 

Românii au un jucător legendar. Toți fanii lor trebuie să-l iubească. Am un mare respect pentru Hagi, i-am urmărit videoclipurile. Arda Guler, mijlocaș al naționalei Turciei

S-a întors la „tricolori”: „Și România va face totul pentru această calificare, are o echipă bună”. Și un mesaj: „Le urez succes și românilor”. 

90 de milioane de euro
valorează astăzi Arda Guler, cel mai scump jucător turc al momentului, potrivit Transfermarkt
Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Vincenzo Montella și Arda Guler, conferință de presă înainte de Turcia - România FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+10 Foto
labels.photo-gallery

Regii bișniței la Istanbul Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe pentru barajul CM. La ce preț s-a ajuns!
10:57
Regii bișniței la Istanbul Speculanții turci le vând românilor bilete de peste 8 ori mai scumpe pentru barajul CM. La ce preț s-a ajuns!
Tot aici după 103 ani FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro a descoperit hotelul în care a stat România în 1923 la primul meci cu Turcia. E neschimbat!
09:00
Tot aici după 103 ani FOTO+VIDEO. GOLAZO.ro a descoperit hotelul în care a stat România în 1923 la primul meci cu Turcia. E neschimbat!
Dilemă de ultimă oră! După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
00:10
Dilemă de ultimă oră! După antrenamentul oficial, Lucescu s-a ales cu dubii asupra titularizării unui nume cu greutate. Care e motivul
„Nu avem nicio șansă" Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști" + Ce jucător a lăudat 
25.03
„Nu avem nicio șansă" Marius Șumudică, pesimist înaintea barajului cu Turcia: „Să fim realiști" + Ce jucător a lăudat
Cum jucăm cu Turcia Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
25.03
Cum jucăm cu Turcia Ce echipă ar urma să alinieze Lucescu la partida din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
25.03
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Două vedete, out la turci! Montella a renunțat la 7 jucători pentru barajul cu România. Inclusiv unul esențial. Care ar fi echipa Turciei
„Situația e oribilă" Mircea Lucescu, dezvăluire sensibilă: „Nu m-am mai întors"
„Mi-a lipsit" Adrian Mazilu, încântat de revenirea la naționala U21: „Așteptam cu nerăbdare"
„Bonus de 0 dolari! Dopații primesc un milion" A doborât recordul mondial și s-a revoltat: „E o nebunie, contrastul e izbitor"
Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

De ce nu Târnovanu?

Explicația declarației lui Tarbă

O rușine de meci!

Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Copiii iubesc măscăricii

Setea de putere a lui Burleanu

Utopia onoarei

Moralitatea dinastiei Burleanu

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne"

„Pe hârtie pare mai ușor" Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii" și cum a făcut să devină viral „Made in Romania"
25.03
„Pe hârtie pare mai ușor" Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii" și cum a făcut să devină viral „Made in Romania"
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător"
25.03
Din hater, fan MM Stoica își pune speranțele cu Turcia în jucătorul pe care îl contesta: „L-am criticat, dar acum văd că e alt jucător"
„Perioadă grea" Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
25.03
„Perioadă grea" Cum a reacționat Andrei Cordea, după ce nu a fost convocat la națională + Ce spune Pancu despre Biliboc
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
25.03
100 de noi locuri de parcare albastre, cu plată, apar astăzi pe strada General Berthelot. PMB roagă riveranii să mute mașinile, ca să traseze mai repede marcajele
