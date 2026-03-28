Echipa secundă a lui Dinamo s-a impus în fața rivalei FCSB, scor 1-0

Meciul a contat pentru etapa 22 din Seria 3, ultima a sezonului regular din Liga 3, și a fost decis de reușita lui Kyrychenko din prima repriză.

Partida s-a disputat pe terenul Progresului Spartac, din București, și a fost arbitrat de Adrian Cojocaru.

Cele două formații se vor întâlni și în play-out. În meciul tur din sezonul regular, FCSB a câștigat cu 4-2, după ce Dinamo condusese cu 2-0.

: Oncescu - Enache, Năstase, Savu, Tarbu, Stoican, Marinescu, Șorea, Trandafir, Mititelu, Kyrychenko : Dina, Pângă, Ilincaș, Iordache, Gavrilă, Diniță, Oancea, Cherciu : Petru Botezat FCSB: Udrea - Șoșu, Panait, Ilie, Ciocîrlan, Galdea, Anghel, Popa, Alecsandroaie, Tătaru, Colibășanu

Clasament Seria 3 din Liga 3

Agricola Borcea 48p* SC Popești Leordeni 45p* Înainte Modelu 45p* Dunărea Călărași 40p* FCSB 2 39p Progresul Fundulea 31p Gloria Băneasa 29p Recolta Gheorghe Doja 27p Axiopolis Cernavodă 23p CS Agigea 23p Dinamo 2 19p FC Voluntari 2 12p

*primele 4 echipe s-au calificat în play-off

„Învingem FCSB și în Liga a III-a! 🔴⚪️

Echipa secundă își trece în cont o victorie importantă pe teren propriu în fața celor de la FCSB II, decisă de golul lui Vadym Kyrychenko (35’)”, notează pagina oficială a „câinilor”.

VIDEO Dinamo 2 - FCSB 2 1-0

Kyrychenko e un atacant de perspectivă, în vârstă de 20 de ani. Ucraineanul e cotat pe transfermarkt la 125.000 de euro. El a venit la Dinamo vara trecută, după un litigiu cu cei de la UTA Arad, unde ajunsese, ca junior, în toamna lui 2022.

Arădenii au cerut anularea legitimării ucraineanului la formația din Ștefan cel Mare. Ei susțineau că Vadym Kyrychenko mai avea încă 3 ani de contract cu echipa antrenată de Adrian Mihalcea.

Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a respins cererea făcută de UTA, ca neîntemeiată.

Vârful a fost împrumutat sezonul acesta la CS Dinamo, echipa MAI, apoi a revenit la FC Dinamo în iarnă și evoluează la formația secundă a clubului din prima ligă.

