Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Vadym Kyrychenko a marcat în derby-ul echipelor secunde
Liga 3

Publicat: 28.03.2026, ora 17:42
Actualizat: 28.03.2026, ora 18:46
  • Echipa secundă a lui Dinamo s-a impus în fața rivalei FCSB, scor 1-0

Meciul a contat pentru etapa 22 din Seria 3, ultima a sezonului regular din Liga 3, și a fost decis de reușita lui Kyrychenko din prima repriză.

Iorgulescu își vinde casa FOTO: Care e prețul dorit pe vila de lux din cartierul Primăverii, din București
Citește și
Iorgulescu își vinde casa FOTO: Care e prețul dorit pe vila de lux din cartierul Primăverii, din București
Citește mai mult
Iorgulescu își vinde casa FOTO: Care e prețul dorit pe vila de lux din cartierul Primăverii, din București

Partida s-a disputat pe terenul Progresului Spartac, din București, și a fost arbitrat de Adrian Cojocaru.

Cele două formații se vor întâlni și în play-out. În meciul tur din sezonul regular, FCSB a câștigat cu 4-2, după ce Dinamo condusese cu 2-0.

  • Dinamo: Oncescu - Enache, Năstase, Savu, Tarbu, Stoican, Marinescu, Șorea, Trandafir, Mititelu, Kyrychenko
    Rezerve: Dina, Pângă, Ilincaș, Iordache, Gavrilă, Diniță, Oancea, Cherciu
    Antrenor: Petru Botezat
  • FCSB: Udrea - Șoșu, Panait, Ilie, Ciocîrlan, Galdea, Anghel, Popa, Alecsandroaie, Tătaru, Colibășanu
    Rezerve: Dragomir, Călin, Vasile, Osiac, Țigmeanu, Dinu, Spirache
    Antrenor: Victor Dinu
Clasament Seria 3 din Liga 3

  1. Agricola Borcea 48p*
  2. SC Popești Leordeni 45p*
  3. Înainte Modelu 45p*
  4. Dunărea Călărași 40p*
  5. FCSB 2 39p
  6. Progresul Fundulea 31p
  7. Gloria Băneasa 29p
  8. Recolta Gheorghe Doja 27p
  9. Axiopolis Cernavodă 23p
  10. CS Agigea 23p
  11. Dinamo 2 19p
  12. FC Voluntari 2 12p
    *primele 4 echipe s-au calificat în play-off

„Învingem FCSB și în Liga a III-a! 🔴⚪️

Echipa secundă își trece în cont o victorie importantă pe teren propriu în fața celor de la FCSB II, decisă de golul lui Vadym Kyrychenko (35’)”, notează pagina oficială a „câinilor”.

VIDEO Dinamo 2 - FCSB 2 1-0

Kyrychenko e un atacant de perspectivă, în vârstă de 20 de ani. Ucraineanul e cotat pe transfermarkt la 125.000 de euro. El a venit la Dinamo vara trecută, după un litigiu cu cei de la UTA Arad, unde ajunsese, ca junior, în toamna lui 2022.

Arădenii au cerut anularea legitimării ucraineanului la formația din Ștefan cel Mare. Ei susțineau că Vadym Kyrychenko mai avea încă 3 ani de contract cu echipa antrenată de Adrian Mihalcea.

Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a respins cererea făcută de UTA, ca neîntemeiată.

Vârful a fost împrumutat sezonul acesta la CS Dinamo, echipa MAI, apoi a revenit la FC Dinamo în iarnă și evoluează la formația secundă a clubului din prima ligă.

Citește și

„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Superliga
16:54
„Cea mai mare prostie” VIDEO. Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Citește mai mult
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
Superliga
15:17
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
Citește mai mult
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Știrile zilei din sport
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Handbal
28.03
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Citește mai mult
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Superliga
28.03
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Citește mai mult
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Superliga
28.03
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Citește mai mult
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Nationala
28.03
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Citește mai mult
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
„O mare problemă” Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
„O mare problemă”  Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
22:45
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
23:38
Accident pe bicicletă FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
Accident pe bicicletă  FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
21:30
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
