„Alții au făcut mult mai mult rău” VIDEO: Legende ale sportului militează pentru eliberarea celui mai cunoscut prizonier britanic

Pugilistul Tyson Fury (37 de ani) și foștii fotbaliști John Terry (44 de ani) și Dennis Wise (58 de ani) s-au alăturat campaniei pentru eliberarea celui mai cunoscut prizonier britanic, Charles Bronson (72 de ani).

Sentința de șapte ani primită de Bronson în 1974 pentru furt calificat, atac cu intenție de jaf și posesie de armă de foc a fost prelungită de mai multe ori după atacuri violente asupra deținuților și personalului închisorii.

Tyson Fury cere eliberarea lui Charles Bronson: „Mergi acasă și fii cuminte”

O petiție care militează pentru eliberarea lui Bronson, care în 2014 și-a schimbat numele în Charles Salvador în semn de respect pentru artistul Salvador Dali, a luat recent amploare pe rețelele de socializare, după ce a atras sprijinul unor vedete din sport.

Fost campion mondial la categoria grea, Tyson Fury i-a transmis deținutului un mesaj printr-un videoclip postat pe pagina de TikTok @freecharlesbronson (Eliberați-l pe Charles Bronson).

„Hei, Charlie, sunt Tyson Fury, vechiul tău prieten. Nu te-am văzut de mult timp. Sper că ești foarte bine, prietene, și că e timpul să ieși din situațiile alea și să rămâi pe calea cea dreaptă.

Du-te acasă și fii cuminte. Abia aștept să te revăd curând. Mult succes, Dumnezeu să te binecuvânteze. Pace de la «Regele Țiganilor».

Ridică-te, Charlie, hai să-l ducem acasă, băieți, a stat destul la închisoare - ajunge. Aduceți-l acasă, dați-l afară din închisoare, hai, Charlie. Vino acasă, fiule”.

În scurta perioadă petrecută în libertate, Bronson a avut o carieră în boxul fără mănuși, luptând în mai multe meciuri ilegale, scrie Daily Mail.

John Terry: „E timp să ajungi acasă”

Fost căpitan al lui Chelsea, John Terry a avut un mesaj asemănător pentru Bronson.

„Charlie, salut, prietene, sunt John Terry. Sper că ești bine. E timpul să ajungi acasă acum, să te întâlnești cu niște prieteni buni, niște membri ai familiei, să te bucuri de timpul lor, și, mai important, să te bucuri de timpul tău, prietene. Doresc mult succes familiei tale și sper să te revăd foarte curând”.

Dennis Wise: „Există o mulțime de oameni care au făcut mult mai mult rău decât ai făcut tu”

Fost mijlocaș defensiv cu 440 de meciuri jucate în tricoul lui Chelsea, Dennis Wise consideră că Bronson a fost pedepsit mult prea aspru pentru infracțiunile comise.

„Bună Charlie, sunt Dennis Wise. Știu că ai făcut aproape 50 de ani de închisoare și poate e timpul să ieși acum și să mergi pe calea cea dreaptă.

Există o mulțime de oameni în zilele noastre care au făcut mult mai rău decât ai făcut tu, amice, așa că poate e timpul acum ca toată lumea să încerce să te ajute și să ia o decizie pentru a te ajuta să ieși în lumea reală.

Sunt sigur că există oameni care vor să te ajute. Știu că pasiunea ta este fitness-ul, așa că poate că este o direcție în care poți merge - într-o sală de fitness și să-i ajuți pe alții. Garantez pentru tine, amice, și sper ca ei să înțeleagă și să-ți dea șansa de a te bucura de viață”.

Charles Bronson în aprilie 2004 (Foto: IMAGO)

Derek Chisora: „Te vrem afară!”

Adversar al lui Fury în 2011, și Chisora, fost campion european și deținător al titlului internațional WBO la categoria grea, și-a exprimat sprijinul pentru Bronson.

„Hei Charles, care-i treaba, aici e băiatul tău «War» Chisora. Ascultă, avem nevoie de tine afară, cu siguranță avem nevoie de tine afară.

Trebuie să ieși, să te bucuri de această vreme frumoasă britanică pe care o avem (care este ploioasă și rece ca de obicei), dar te vrem afară, frate. Vom lupta pentru tine să ieși, Dumnezeu să te binecuvânteze, omule!”

4.700 de semnături a adunat petiția „Acordați prizonierului Charles Salvador eliberarea mult meritată”, în 8 luni

Cine este Charles Bronson

Eliberat din închisoare în 1987, la vârsta de 34 de ani, Bronson a fost condamnat din nou 69 de zile mai târziu, după ce a jefuit un magazin de bijuterii.

În 1992 a fost din nou încarcerat pentru opt ani, pentru intenție de jaf, iar o serie de infracțiuni violente l-au ținut în spatele gratiilor până în prezent.

În 2000, Bronson a primit o sentință discreționară pe viață pentru că a luat ostatic un profesor de închisoare timp de 44 de ore. Deși victima nu a fost rănită fizic de Bronson, aceasta a rămas traumatizată.

Sentința discreționară pe viață este o pedeapsă pe care un judecător o poate impune pentru infracțiuni grave. Pedeapsă pe viață este posibilă, dar nu obligatorie, potrivit lexisnexis.co.uk.

În cursul aceluiași an a fost înființată o unitate penitenciară specială pentru a reduce riscul pe care Bronson îl reprezenta pentru personal și alți deținuți.

A fost condamnat din nou în 2014 pentru agresarea unui ofițer de penitenciare.

În ultimii 15 ani, Bronson s-a orientat către artă și a strâns bani pentru organizații caritabile prin licitarea lucrărilor sale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport