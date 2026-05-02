U CLUJ - FC ARGEȘ 1-0. Dan Nistor (37 de ani) și Alexandru Chipciu (36 de ani), veteranii echipei gazde, au vorbit despre importanța victoriei ardelenilor.

Cei doi „dinozauri”, așa cum se descriu, au contribuit decisiv la succesul echipei antrenate de Cristiano Bergodi, unul extrem de important în economia luptei la titlu.

În minutul 90, Chipciu a obținut o lovitură de la 11 metri, după o intrare imprudentă a lui Borța. Nistor a transformat fără emoții.

U CLUJ - FC ARGEȘ 1-0 . Dan Nistor așteaptă ajutorul lui Dinamo: „De ce să nu sperăm?”

Eroul „șepcilor roșii” a dezvăluit secretul succesului din acest sezon al celor de la U Cluj. De asemenea, Nistor își spune speranța în Dinamo, fosta sa echipă, la duelul cu U Craiova.

„A fost un meci foarte greu, toate meciurile din play-off sunt aşa. Fiecare echipă poate câştiga. Era o victorie foarte importantă, după două înfrângeri consecutive. E bine, sperăm să continuăm la fel.

Vreau să mulţumesc suporterilor, care au fost în număr foarte mare, ţinând cont că ieri a fost 1 Mai şi toată lumea a fost la grătare şi la distracţie.

În continuare suntem sus şi de ce să nu sperăm că cei de la Craiova se vor încurca cu Dinamo? Cred că avem un lot foarte echilibrat, aceasta este cheia.

Suntem un grup unit şi ne bucurăm foarte mult pentru această victorie, foarte importantă.

Dacă nu greşesc, în mare parte ne-am asigurat locul 3 pentru Conference League, dar nu trebuie să uităm că mai avem finala Cupei şi trei meciuri în campionat. Cred că aceste patru meciuri pot fi o pagină foarte importantă din istoria acestui club”, a declarat Dan Nistor la Prima Sport.

Alexandru Chipciu: „Am 80 de ani și-mi tremurau picioarele”

În ciuda vârstei și meciurilor jucate la nivel european, Chipciu a recunoscut că a avut emoții la penalty-ul executat de coechiperul său.

„Nu mi-aş fi dorit aşa nebunie, am avut emoţii foarte mari, mă uitam la Dan şi-mi tremurau picioarele chiar daca am 80 de ani.

Dacă vrei să te lupţi la primele locuri, sunt şi meciuri aşa, mai ales cu FC Argeş. Cum spune Guardiola, e ca o vizită la dentist. Şi pentru un punct îşi dau viaţa, chiar dacă te enervează în timpul meciului.

Am avut ocazii la începutul reprizei a doua, în prima repriză am fost moi, fără energie, poate ne-a ajuns oboseala, nu ne plângem, şi condiţiile sunt de România, nu de Premier League, la fel şi noi.

Acum ţipăm, meciul trecut am plâns. Dacă cu FC Argeş e un meci aşa, după jucăm cu Rapid, loviţi în orgoliu, a mai zis şi Dan ce a zis, sunt cu topoarele acum.

Am mai trăit aşa la Steaua, jucam la Braşov, noi jucam execrabil, a intrat Rusescu în a doua repriză, am dat două goluri şi am luat campionatul. Mă gândeam acum că trebuie să fac ceva, dacă nu fac eu, nu puteam să am aşteptări de la tineri”, a spus Chipciu.

Veteranul celor de la U Cluj a vorbit și despre faza penalty-ului și, la fel ca Nistor, s-a declarat fan Dinamo la derby-ul cu U Craiova:

„Am văzut oportunitatea, Borţa intră în dueluri tare, am apucat să şutez mingea înainte, mi-a dat peste picioare, a fost penalty clar.

Şansa a fost de partea noastră, nu ştiu dacă FC Argeş merita să ne bată. Va fi greu în continuare, meciuri cu cuţitele pe masă, şi echipele celelate aşteaptă, CFR,

Dinamo, aşteptau să ne încurcăm, acum te uiţi la ei şi eşti dinamovist, chiar dacă culorile în suflet sunt altele. Dacă nu dădeam gol, eram la priveghi în seara asta.

Acum ne dorim să bată Dinamo la Craiova, ăsta a fost mesajul lui Mister în vestiar, ne gândim la primele trei locuri, la Europa. Avem şi finala, meci cu meci, ne gândim la mai mult”.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 7 42 2 U Craiova 6 42 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 7 30

*beneficiază de rotunjire

