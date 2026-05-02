U CLUJ - FC ARGEȘ 1-0. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul grupării piteștene, a vorbit despre eșecul de pe Cluj Arena.

FC Argeș a pierdut partida cu U Cluj în prelungiri, după ce Florin Borța l-a faultat în careu pe Alexandru Chipciu. Dan Nistor a transformat lovitura de la 11 metri și a adus bucuria pe Cluj Arena.

U CLUJ - FC ARGEȘ. Bogdan Andone: „ Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele”

La finalul partidei din etapa a șaptea a play-off-ului, tehnicianul lui FC Argeș a apărut abătut în fața microfoanelor.

„E greu să-mi găsesc cuvintele acum. Au fost 10-15 minute, prin minutele 50-65, în care U Cluj a pus presiune, apoi am schimbat sistemul, am revenit bine și nu au mai avut nicio situație de a marca.

În play-off, fiecare greșeală te costă, în minutul 90, noi am avut atacul, am pierdut mingea la 100 metri și s-a ajuns să fim 1 la 1 și să facem acel penalty.

Ne-am dorit să fim aici, în play-off, și va trebui să ne ridicăm nivelul pentru că mai sunt trei jocuri și trebuie să demonstrăm că suntem o echipă bună și care merită să fie în play-off.

Vreau să le mulțumesc suporterilor care au făcut deplasarea și să le urez celor de la U Cluj succes atât în campionat, cât și în Cupă. Au un public fantastic și o echipă foarte bună”, a spus Bogdan Andone la Prima Sport.

Bogdan Andone: „E frustrant că pierdem mereu pe final de meci”

Bogdan Andone a vorbit și despre principala problemă a echipei sale, aceea că încasează goluri pe final de meci.

„Am jucat de la egal la egal în marea majoritate a meciurilor, ne-am ridicat la un nivel bun, dar la acest nivel, când joci cu echipe care se bat la campionat, orice detaliu face diferența și orice greșeală te costă.

Jucătorii sunt atât de valoroși încât nu-ți permiți să faci 2-3 greșeli, pentru că imediat se face 2-3 la 0.

M-am uitat la schimbările celor de la U Cluj. Tot ce a intrat...au fost jucători cu experiență, cu campionate câștigate, pe când noi încă suntem la un nivel de nou-promovată și încercăm să ne descurcăm cât mai bine posibil.

Totuși, este îmbucurător, dar în același timp este foarte frustrant că pierdem tot timpul pe final de joc”, a mai spus Bogdan Andone.

