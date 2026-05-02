Bulgaria are o nouă campioană după 14 ani VIDEO. Fostul atacant de la CFR Cluj și Rapid, decisiv în meciul care a oprit hegemonia lui Ludogorets
Bulgaria are o nouă campioană după 14 ani VIDEO. Fostul atacant de la CFR Cluj și Rapid, decisiv în meciul care a oprit hegemonia lui Ludogorets

Publicat: 02.05.2026, ora 21:48
Actualizat: 02.05.2026, ora 22:46
  • Levski Sofia este noua campioană din Bulgaria, după victoria 1–0 cu CSKA 1948 Sofia.
  • Marko Dugandzic (32 de ani), fostul atacant al Rapidului, a fost eroul partidei pentru gazde.

Hegemonia lui Ludogorets a ajuns la final, după 14 ani de de dominație în Bulgaria!

Levski Sofia este noua campioană din Bulgaria

Lider la finalul sezonului regulat, Levski avea nevoie de trei puncte în ultimele cinci etape, iar acestea au venit în duelul cu CSKA 1948 Sofia, echipă care se afla pe locul secund înaintea acestei runde.

Rezervă neutilizată precedente două jocuri, Marko Dugadzic, fostul atacant la Botoșani, CFR Cluj și Rapid, a fost decisiv pentru Levski.

Intrat în minutul 60 al jocului, croatul a profitat de un carambol în careul oaspeților și a marcat cu un șut din voleu, din jurul punctului cu var. Era minutul 71.

La acel moment, Levski evolua în superioritate numerică după eliminarea lui Adama Traore (26 de ani), din minutul 55.

S-a terminat 1-0, iar fanii au dat drumu la sărbătoare. Favoriții lor au reușit să cucerească primul titlu de campioană din 2009 încoace și al 27-lea din palmares.

Înainte de hegemonia celor de la Ludogorests, ultima formație care cucerise campionatul a fost Litex Loveci.

Ludogorets, în pericol să rateze și calificarea în cupele europene

După ce a pierdut titlul, Ludogorets ar putea rata și prezența în cupele europe.

Echipa antrenată de Per-Mathias Hogmo a fost eliminată din cupa Bulgariei, scor 1-2 la general, de CSKA 1948 Sofia, iar în campionat se află pe locul 3, cu 60 de puncte, două în spatele acesteia, dar cu un meci mai puțin jucat.

Dacă nu va reuși să își depășească contracandidată la locul 2, Ludogorets va fi nevoită să joace un baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League.

12 calificări
în grupele europene în ultimii 14 ani are Ludogorets

