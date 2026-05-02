CSM București este gata să desființeze secțiile de natație și tenis, după anunțul primarului Ciprian Ciucu, în legătură cu bugetul echipei de anul viitor.

În tot acest timp, conducerea clubului a decis să ofere tuturor angajaților posibilitatea să meargă gratuit la Final 4-ul de la Budapesta.

Joi, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a anunțat că CSM București va beneficia de un buget de aproximativ 60 de milioane de lei, echivalentul a 11,6 milioane de euro, în sezonul următor.

Potrivit edilului, 10-15 milioane de lei sunt destinați pentru plata unor datorii mai vechi.

CSM București, gata să desființeze secțiile de natație și tenis: „Costul per om este prea mare”

Cum bugetul a fost diminuat cu 1,3 milioane euro față de anul trecut, CSM București va căuta un plan de reorganizare a situației financiare, iar primul pas ar fi desființarea secțiilor de natație și tenis, scrie gsp.ro.

George Turmac, șeful Comisiei de Administrației, a recunoscut că această schimbare este inclusă în planul imediat al clubului.

„Sunt în analiză mai multe secții, în funcție de infrastructură și de planul sportiv, dar e adevărat că propunerea către Consiliul General e aceea de închidere a natației și tenisului.

Trebuie să ne reorganizăm în funcție de strategia de reducere a fondurilor, dictată de la nivelul Primăriei.

George Turmac/ Foto: Facebook: Adrian Turmac

Fiind sporturi individuale, costul per om e mult mai mare decât la disciplinele pe echipă.

La natație nu avem o infrastructură a clubului, iar la tenis deținem o bază proprie, cu terenuri descoperite însă, astfel încât sportivii nu se pot pregăti acolo în sezonul de toamnă-iarnă.

Noi închiriem atunci terenuri de la Federația de Tenis, în general, ceea ce înseamnă un impact bugetar semnificativ raportat la numărul de sportivi beneficiari”, a declarat George Turmac pentru sursa citată.

Propunerea de reorganizare de la CSM va intra într-o ședință de Consiliu General, care poate să o accepte sau să o modifice, în funcție de opiniile grupurilor politice și ale celor 55 de consilieri George Turmac, președinte Consiliu Administrație CSM București

În acest moment, secția de tenis a clubului are circa 60 de copii, iar CSM a câștigat în 2025 titlul național U16 pe echipe și U14 la individual. De partea cealaltă, la natație sunt legitimați undeva la 35 de sportivi.

În cei șapte ani de existență, secția a adunat peste 200 de medalii la campionate naționale și internaționale.

Secțiile clubului CSM București: Atletism, Baschet, Caiac-canoe, Canotaj, Dans sportiv, Handbal, Judo, Natație, Rugby, Șah, Scrabble&Go, Tenis, Volei și Yachting, conform csmbucuresti.ro.

Angajații clubului invitați gratuit la Budapesta

În acest interval, angajații clubului cu contract de muncă au trebuit să confirme dacă vor participa la Final Four-ul Ligii Campionilor, toate costurile fiind acoperite.

„Vă rugăm ca până astăzi ora 14:00 să ne comunicați dacă doriți să mergeți la Final4-ul de la Budapesta, care are loc în perioada 6-7 iunie.

Formularul este valabil DOAR pentru angajații cu CIM ai clubului, care vor beneficia de: 1 SINGUR BILET NOMINAL GRATUIT/PERSOANĂ, CAZARE ȘI TRANSPORT din partea CSM București”, se arată în text-ul mailului primit de angajați.

Sorin Purcărea, membru CA, a confirmat acest lucru pentru sursa citată:

„Există într-adevăr această inițiativă privind deplasarea la Budapesta. E important însă de știut că transportul va fi asigurat cu autocarul clubului, care oricum merge în Ungaria cu partea de logistică pentru cele două echipe, senioare și tineret, calificate în Final Four.

Înțeleg că ar fi disponibile 26 de locuri, dar probabil că zilele următoare va fi definitivată lista, în funcție de numărul celor doritori să fie prezenți la Budapesta. Iar cazarea pentru o noapte va fi asigurată din fonduri proprii atrase de CSM, nu din banii de la bugetul public”.

CSM București s-a calificat în Final 4, după o așteptare de 8 ani. „Tigroaicele” au învins Esbjerg în Sala Polivalentă din Capitală, scor 37-27. În tur, formația daneză câștigase cu 26-25.

În semifinale, formația antrenată de Bojana Popovic va întâlni Metz, într-o partidă programată sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16:00. Cea de-a doua semifinală, Gyor- Brest, va avea loc de la ora 19:00, în timp ce finalele se vor juca duminică, 7 iunie, la aceleași ore.

