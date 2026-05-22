Îl provoacă pe Guardiola Tehnicianul lui Cristiano Ronaldo, mesaj pentru Pep: „Ar trebui să fie mândru să mă înlocuiască”

Jorge Jesus (71 de ani) a vorbit despre o posibilă înlocuire a sa cu Pep Guardiola, după ce și-a anunțat despărțirea de Al-Nassr, odată cu titlul adjudecat joi seară.

Manchester City și Guardiola au confirmat oficial despărțirea la finalul acestui sezon, iar viitorul numele tehnicianului spaniol a fost asociat inclusiv cu formația lui Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus: „Guardiola ar trebui să fie mândru să mă înlocuiască la Al Nassr”

Întrebat dacă se simte mândru că ar putea fi înlocuit de legendarul antrenor, Jesus a lansat o provocare pentru tehnicianul lui City.

„Mândru? Nu... de ce? El ar trebui să fie mândru să mă înlocuiască, nu eu.

Când am acceptat această provocare, când Cristiano Ronaldo și Semedo m-au invitat, am știut că va fi cea mai dificilă provocare din cariera mea de antrenor.

Pentru a câștiga acest campionat, a trebuit să fim mult mai buni decât adversarii noștri. I-am spus lui Cris: «Te voi ajuta să devii campion și apoi îmi voi vedea de viață»”, a declarat Jorge Jesus, pentru Sport TV, potrivit goal.com.

În plus, antrenorul portughez a vorbit și despre discuțiile cu Cristiano Ronaldo, care l-a convins să vină la Al-Nassr, în vara lui 2025, după ce acesta cucerise titlul cu rivala Al-Hilal, în 2024:

„Când am vorbit cu Cristiano Ronaldo, inițial m-au invitat să semnez un contract pe doi ani, dar am vrut doar un an. Asta fac mereu la cluburile la care sunt.

A fost un campionat foarte greu, trebuie să iei decizii, adesea punându-ți organismul în pericol, și este foarte obositor. A fost un an minunat, dar trebuie să mă bucur de el în altă parte.

Ronaldo are o pasiune foarte mare pentru fotbal. I-am spus: «Accept acest proiect doar pentru tine, altfel nu aș fi venit. Vom câștiga amândoi și vei pleca de aici cu un titlu». Asta s-a întâmplat”, a mai transmis Jesus.

