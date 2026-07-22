U Cluj, pedepsită drastic de UEFA Amenzi totale de 59.000 de euro pentru rasism și alte fapte » Clujenii riscă închiderea parțială a stadionului!

U Cluj a fost sancționată drastic de UEFA după returul cu Dinamo Kiev, disputat pe 16 iulie, pe Cluj Arena, în primul tur preliminar din Europa League.

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Partida s-a încheiat 0-0 după 120 de minute, la fel ca meciul tur, iar ucrainenii s-au calificat după loviturile de departajare, scor 4-2.

U Cluj, sancționată drastic de UEFA

Forul continental a sancționat clubul cu amenzi în valoare totală de 59.000 de euro, după incidentele înregistrate la partida cu Dinamo Kiev, printre care manifestări discriminatorii, incidente cu obiecte interzise sau utilizarea materialelor pirotehnice.

În plus, UEFA a decis ca 1.000 de locuri din Tribuna a II-a să fie închise la următorul meci european disputat acasă de Universitatea Cluj.

Totuși, sancțiunea a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani și va fi aplicată doar în cazul unor noi incidente.

Sancțiunile primite de Universitatea Cluj:

15.000 de euro pentru comportament rasist sau discriminatoriu al suporterilor,

12.000 de euro pentru folosirea materialelor pirotehnice,

10.000 de euro pentru scandări nepotrivite pentru un eveniment sportiv și pentru prejudicierea imaginii UEFA

8.000 de euro pentru blocarea căilor de acces,

8.000 de euro pentru folosirea unui laser,

6.000 de euro pentru aruncarea anumitor obiecte pe teren.

După eliminarea din Europa League în fața lui Dinamo Kiev, U Cluj își continuă parcursul european în Conference League.

„Șepcile roșii” o vor întâlni joi, 23 iulie, de la ora 20:00, pe Brann, în turul al doilea preliminar.

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