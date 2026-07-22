Deplasare cu probleme la Sofia Fanii Universității Craiova reclamă că au fost opriți intenționat de bulgari: ce spune conducerea

Suporterii Universității Craiova care au ales să facă deplasarea pentru meciul cu Levski Sofia au întâmpinat mai multe probleme pe drum.

Levski Sofia - U Craiova e în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la 20:30.

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Aproximativ 600 de fani ai campioanei României au plecat în prima parte a zilei de azi spre capitala Bulgariei pentru a-și susține favoriții seara, în prima manșă din turul doi preliminar al Ligii Campionilor.

Probleme pentru fanii Craiovei înaintea duelului cu Levski Sofia

Drumul spre Sofia s-a dovedit unul anevoios și plin de obstacole, în condițiile în care mai mulți suporteri olteni susțin că au fost opriți în repetate rânduri de poliția bulgară, scrie gsp.ro.

Potrivit acestora, autorităților ar fi invocat diverse nereguli în trafic și au sancționat mai multe persoane pe parcursul drumului.

Sursa citată menționează că șase șoferi ai microbuzelor ar fi rămas fără permisele de conducere, documentele fiindu-le reținute de autoritățile bulgare.

Aceștia și-au continuat deplasarea pe baza unor dovezi provizorii eliberate de poliție.

Fanii olteni sunt de părere că verificările repetate și amenzile primite au fost aplicate în mod intenționat.

Ei acuză autoritățile bulgare că au recurs la controale excesive și că au încercat să le îngreuneze deplasarea spre Sofia.

Clubul a fost și el înștiințat de cele întâmplate.

„Am înțeles că sunt câteva probleme, din păcate. Se mai întâmplă, deși ar trebui să nu fie. O să lămurim această situație.

Va fi și pentru noi un motiv în plus să intrăm pe teren, cu ei în spate, în gând, pentru că merită tot efortul pe care îl facem. Au fost întotdeauna lângă noi.” a declarat înainte de meci Mario Felgueiras, managerul sportiv al oltenilor, la Prima Sport.

FOTO. Fanii Craiovei, controlați la sânge înaintea partidei cu Levski Sofia

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