„Nu e obligatoriu să-i pasăm”  Fotbalistul Portugaliei, pus la zid după declarațiile despre Ronaldo: „Mai gândește-te înainte să spui asta”

Francisco Conceicao (23 de ani), atacantul Portugaliei, a vorbit despre influența lui Cristiano Ronaldo (41 de ani), starul naționalei, în meciurile de la CM 2026.

Declarațiile fotbalistului de la Juventus i-au înfuriat pe fanii lui Ronaldo, care l-au taxat pe rețelele de socializare.

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Ronaldo a devenit ținta criticilor din cauza prestației sale dezamăgitoare din meciul cu RD Congo, 1-1, de la debutul la Mondial (doar 25 de atingeri de balon în tot meciul) și din cauza lipsei de eficiență din fața porții.

Francisco Conceicao: „Nu suntem obligați să-i pasăm lui Cristiano”

Francisco Conceicao a spus că el și colegii săi nu trebuie să-i paseze neapărat lui Ronaldo.

„Nu e obligatoriu să-i pasăm. Eu pasez mingea oricărui jucător care se află într-o poziție mai bună decât mine. Cristiano este aici ca să ajute, ca orice alt jucător. Se vede însă că este extrem de motivat.

Dacă a ajuns atât de departe și continuă cu aceeași «sete», a noastră trebuie să fie și mai mare. Depinde de noi să reacționăm în următorul meci”, a declarat Conceicao, conform gazzetta.it.

18 selecții a bifat Francisco Conceicao pentru naționaa Portugaliei. A marcat 4 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive

În partida de debut la CM 2026, cu RD Congo, Francisco Conceicao a jucat în repriza secundă. Jucătorul lui Juventus l-a înlocuit pe Bernardo Silva la pauză.

În urma declarațiilor sale, Conceicao a fost taxat de fanii lui Ronaldo în secțiunea de comentarii din cadrul ultimei sale postări de pe Instagram, de acum 5 zile.

„Vorbești despre GOAT”;

„Mai gândește-te înainte să spui astfel de lucruri”;

„CR7 nu este un jucător oarecare, domnule, ci este liderul vostru și cel mai bun din toate timpurile”;

„Pasează-i lui Ronaldo, amice. Astfel, Portugalia va câștiga Cupa Mondială”;

„Când Ronaldo a câștigat primul său Balon de Aur în 2008, tu aveai 4 ani, nu te agita”.

30 de milioane de euro este cota de piață a lui Francisco Conceicao, conform Transfermarkt

Cristiano Ronaldo, de nerecunoscut în Portugalia - RD Congo 1-1

La cea de-a șasea participare la un Campionat Mondial, Cristiano Ronaldo nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în duelul cu RD Congo.

Integralist în partida de la Houston, superstarul celor de la Al Nassr și al naționalei Portugaliei a stabilit un record negativ în ceea ce privește meciurile jucate de el la un turneu final.

Ronaldo a avut doar 25 de atingeri de balon, cele mai puține, cel mai mic număr înregistrat într-o partidă disputată integral pentru Portugalia la un Campionat Mondial sau European.

Nu este singurul capitol la care atacanul lusitan a stat rău. În urma partidei cu RD Congo, Ronaldo a ajuns la 10 meciuri consecutive în turnee majore fără să marcheze pentru Portugalia.

Ultima sa reușită rămâne cea din 24 noiembrie 2022, în victoria cu Ghana, scor 3-2, în primul meci de la precedenta ediție a Campionatului Mondial, desfășurată în Qatar.

În urma prestației sale, Ronaldo a fost notat cu 6.3, la egalitate cu Nuno Mendes, potrivit whoscored.com.

Dintre titularii naționalei Portugaliei, doar doi jucători au primit o notă mai mică. Este vorba de portarul Diogo Costa (6.2), respectiv Bernardo Silva, cel care a fost schimbat la pauză. Noul jucător al celor de la Real Madrid a primit cea mai mică notă din lotul lusitanilor.

Cristiano a avut 3 suturi la poarta, zero driblinguri, zero deposedări, zero intercepții și două din 3 dueluri aeriene câștigate.

Ce urmează pentru Portugalia

Selecționata pregătită de Roberto Martinez o va întâlni în etapa a doua a grupelor pe Uzbekistan, pe 23 iunie, de la ora 20:00.

În ultima partidă din grupa K, portughezii vor da peste Columbia, pe 28 iunie, de la ora 02:30.

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Columbia 1 3 2. RD Congo 1 1 3. Portugalia 1 1 4. Uzbekistan 1 1

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