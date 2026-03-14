Riscurile Iranului Cum ar putea reacționa FIFA dacă Teheranul anunță oficial că se retrage de la Mondial
Mehdi Taremi, căpitanul Iranului, și un vis care nu se va împlini aproape sigur: participarea la CM 2026 Fotomontaj GOLAZO.ro
alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 14.03.2026, ora 13:42
  • Iran nu vrea să joace la CM 2026 cât timp continuă atacurile SUA-Israel. Riscă însă mult dacă Teheranul ia decizia. 
  • Ce i se poate întâmpla în cazul retragerii și ce așteaptă federația iraniană. 

Toate declarațiile făcute în ultimul timp de oficialii fotbalului și sportului de la Teheran le-au dezvăluit intențiile pentru Campionatul Mondial.

Mesaj din Iran: „Nu există condiții să participăm la Mondial”

Iran nu mai vrea să fie parte din primul turneu final global cu 48 de echipe (11 iunie-19 iulie).

Președintele federației (FFIRI), Mehdi Taj, a spus: „Ce om sănătos la cap și-ar trimite naționala în acest loc?”. În Statele Unite, unde selecționata lui Amir Ghalenoei ar juca toate meciurile din faza grupelor. Și ar putea înfrunta SUA în „16-imi”.

Mehdi Taj, președintele federației iraniene Foto: Imago

Ministrul sportului, Ahmad Donyamali, a afirmat: „Nu există condiții să putem participa la Cupa Mondială”.

Mai ales după ce Donald Trump a comentat pe social media: „Pentru viața și siguranța lor, să nu se prezinte”.

FIFA ar amenda Iran cu jumătate de milion de euro. Și l-ar putea exclude și la CM 2030

Dar FFIRI nu a anunțat încă oficial FIFA că se retrage de la CM 2026.

Dacă face acest lucru, riscă mult. O amendă foarte mare și punerea în pericol a naționalei. A tuturor naționalelor sale.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, mereu aproape de liderul SUA în ultimul an Foto: Imago

FIFA ar putea da o amendă între 275.000 și 555.000 de euro, în funcție de data retragerii, susține RMC Sport.

Pe lângă această sancțiune financiară, ar putea exclude reprezentativa de fotbal și la următorul Mondial, în 2030. Și toate selecționatele din toate competițiile FIFA.

La Teheran se așteaptă ca FIFA să ia decizia

Iran nu va merge la Mondial”, e convins Amir Kiarash, singurul jurnalist român de origine iraniană, într-un interviu pentru GOLAZO.ro.

El crede totuși că federația de la Teheran nu va comunica decizia retragerii. Așteaptă ca FIFA să ia această hotărâre, ținând cont de războiul din Orientul Mijlociu.

Într-un asemenea caz, forul internațional nu va mai suspenda și amenda Iranul.

