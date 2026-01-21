Dinamo Zagreb - FCSB, sub lupa lui Kopic Antrenorul croat n-are îndoieli:  „Nu au același nivel de performanță” + Pe cine susține joi
Zeljko Kopic FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Europa League

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 16:31
  • Zeljko Kopic (56 de ani), antrenorul lui Dinamo, a făcut o comparație între forma celor de la Dinamo Zagreb și a celor de la FCSB, înaintea meciului direct dintre cele două.
  • Partida Dinamo Zagreb - FCSB e programată joi de la ora 22:00, pe stadionul „Maksimir”, în etapa #7 din faza principală a Europa League, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB păstrează șanse reale pentru calificarea în faza eliminatorie a Europa League, după ce a învins-o dramatic pe Feyenoord, 4-3.

Înaintea duelului din etapa #7 a Europa League, FCSB se află la un punct în spatele pozițiilor care asigură calificarea în play-off.

Zeljko Kopic a analizat șansele lui FCSB cu Dinamo Zagreb: „Va fi interesant”

Zeljko Kopic, fost antrenor al lui Dinamo Zagreb în perioada 2021-2022, a comparat nivelul de formă a celor două echipe:

„Sunt două echipe cu o calitate bună. Amândouă nu au avut stabilitate în acest sezon. Ambele au avut meciuri bune, dar nu au avut același nivel de performanță.

În liga Croației și în derby-uri au avut meciuri bune, dar au pierdut ceva puncte cu echipele mari.

FCSB a avut, în sezonul precedent, cifre bune în Superliga și în competițiile europene. Desigur, în acest sezon nu are stabilitate, dar vreau să văd. Va fi foarte interesant”, a spus Kopic.

Zeljko Kopic crede că „roș-albaștrii” vor avea o misiune dificilă la Zagreb:

„Pentru toată lumea este foarte dificil când Dinamo Zagreb este în formă. Sunt echipe foarte puternice care pierd pe «Maksimir».

Dinamo este la nivelul la care fiecare suporter vrea să vadă echipa”.

Întrebat pe cine va susține în duelul dintre FCSB și Dinamo Zagreb, Kopic a răspuns categoric:

„Nu am nicio problemă cu FCSB. Am susținut mereu echipele românești în competițiile europene, indiferent că e Universitatea Craiova sau FCSB, pentru că este important pentru fotbalul românesc, dar este normal să susțin Dinamo Zagreb”.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon615
2. Midtjylland615
3. Aston Villa615
4. Betis614
5. Freiburg614
6. Ferencvaros614
7. Braga613
8. FC Porto613
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Stuttgart612
10. AS Roma612
11. Nottingham611
12. Fenerbahce611
13. Bologna611
14. Plzen610
15. Panathinaikos610
16. Genk610
17. Steaua Roșie610
18. PAOK69
19. Celta Vigo69
20. Lille69
21. Young Boys69
22. Brann68
23. Ludogorets67
24. Celtic67
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Dinamo Zagreb67
26. Basel66
27. FCSB66
28. Go Ahead Eagles66
29. Sturm Graz64
30. Feyenoord63
31. Salzburg63
32. Utrecht61
33. Rangers61
34. Malmo61
35. Maccabi Tel-Aviv61
36. Nice60

