Dinamo Zagreb - FCSB, sub lupa lui Kopic Antrenorul croat n-are îndoieli:  „Nu au același nivel de performanță” + Pe cine susține joi

- Zeljko Kopic (56 de ani), antrenorul lui Dinamo, a făcut o comparație între forma celor de la Dinamo Zagreb și a celor de la FCSB, înaintea meciului direct dintre cele două.
- Partida Dinamo Zagreb - FCSB e programată joi de la ora 22:00, pe stadionul „Maksimir”, în etapa #7 din faza principală a Europa League, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
FCSB păstrează șanse reale pentru calificarea în faza eliminatorie a Europa League, după ce a învins-o dramatic pe Feyenoord, 4-3.
Înaintea duelului din etapa #7 a Europa League, FCSB se află la un punct în spatele pozițiilor care asigură calificarea în play-off.
Zeljko Kopic a analizat șansele lui FCSB cu Dinamo Zagreb: „Va fi interesant”
Zeljko Kopic, fost antrenor al lui Dinamo Zagreb în perioada 2021-2022, a comparat nivelul de formă a celor două echipe:
„Sunt două echipe cu o calitate bună. Amândouă nu au avut stabilitate în acest sezon. Ambele au avut meciuri bune, dar nu au avut același nivel de performanță.
În liga Croației și în derby-uri au avut meciuri bune, dar au pierdut ceva puncte cu echipele mari.
FCSB a avut, în sezonul precedent, cifre bune în Superliga și în competițiile europene. Desigur, în acest sezon nu are stabilitate, dar vreau să văd. Va fi foarte interesant”, a spus Kopic.
Zeljko Kopic crede că „roș-albaștrii” vor avea o misiune dificilă la Zagreb:
„Pentru toată lumea este foarte dificil când Dinamo Zagreb este în formă. Sunt echipe foarte puternice care pierd pe «Maksimir».
Dinamo este la nivelul la care fiecare suporter vrea să vadă echipa”.
Întrebat pe cine va susține în duelul dintre FCSB și Dinamo Zagreb, Kopic a răspuns categoric:
„Nu am nicio problemă cu FCSB. Am susținut mereu echipele românești în competițiile europene, indiferent că e Universitatea Craiova sau FCSB, pentru că este important pentru fotbalul românesc, dar este normal să susțin Dinamo Zagreb”.
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
- FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Lyon
|6
|15
|2. Midtjylland
|6
|15
|3. Aston Villa
|6
|15
|4. Betis
|6
|14
|5. Freiburg
|6
|14
|6. Ferencvaros
|6
|14
|7. Braga
|6
|13
|8. FC Porto
|6
|13
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Stuttgart
|6
|12
|10. AS Roma
|6
|12
|11. Nottingham
|6
|11
|12. Fenerbahce
|6
|11
|13. Bologna
|6
|11
|14. Plzen
|6
|10
|15. Panathinaikos
|6
|10
|16. Genk
|6
|10
|17. Steaua Roșie
|6
|10
|18. PAOK
|6
|9
|19. Celta Vigo
|6
|9
|20. Lille
|6
|9
|21. Young Boys
|6
|9
|22. Brann
|6
|8
|23. Ludogorets
|6
|7
|24. Celtic
|6
|7
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Dinamo Zagreb
|6
|7
|26. Basel
|6
|6
|27. FCSB
|6
|6
|28. Go Ahead Eagles
|6
|6
|29. Sturm Graz
|6
|4
|30. Feyenoord
|6
|3
|31. Salzburg
|6
|3
|32. Utrecht
|6
|1
|33. Rangers
|6
|1
|34. Malmo
|6
|1
|35. Maccabi Tel-Aviv
|6
|1
|36. Nice
|6
|0