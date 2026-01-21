Dinamo Zagreb - FCSB, sub lupa lui Kopic Antrenorul croat n-are îndoieli:  „Nu au același nivel de performanță” + Pe cine susține joi

Zeljko Kopic (56 de ani), antrenorul lui Dinamo, a făcut o comparație între forma celor de la Dinamo Zagreb și a celor de la FCSB, înaintea meciului direct dintre cele două.

Partida Dinamo Zagreb - FCSB e programată joi de la ora 22:00, pe stadionul „Maksimir”, în etapa #7 din faza principală a Europa League, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB păstrează șanse reale pentru calificarea în faza eliminatorie a Europa League, după ce a învins-o dramatic pe Feyenoord, 4-3.

Înaintea duelului din etapa #7 a Europa League, FCSB se află la un punct în spatele pozițiilor care asigură calificarea în play-off.

Zeljko Kopic a analizat șansele lui FCSB cu Dinamo Zagreb: „Va fi interesant”

Zeljko Kopic, fost antrenor al lui Dinamo Zagreb în perioada 2021-2022, a comparat nivelul de formă a celor două echipe:

„Sunt două echipe cu o calitate bună. Amândouă nu au avut stabilitate în acest sezon. Ambele au avut meciuri bune, dar nu au avut același nivel de performanță.

În liga Croației și în derby-uri au avut meciuri bune, dar au pierdut ceva puncte cu echipele mari.

FCSB a avut, în sezonul precedent, cifre bune în Superliga și în competițiile europene. Desigur, în acest sezon nu are stabilitate, dar vreau să văd. Va fi foarte interesant”, a spus Kopic.

Zeljko Kopic crede că „roș-albaștrii” vor avea o misiune dificilă la Zagreb:

„Pentru toată lumea este foarte dificil când Dinamo Zagreb este în formă. Sunt echipe foarte puternice care pierd pe «Maksimir» .

Dinamo este la nivelul la care fiecare suporter vrea să vadă echipa”.

Întrebat pe cine va susține în duelul dintre FCSB și Dinamo Zagreb, Kopic a răspuns categoric:

„Nu am nicio problemă cu FCSB. Am susținut mereu echipele românești în competițiile europene, indiferent că e Universitatea Craiova sau FCSB, pentru că este important pentru fotbalul românesc, dar este normal să susțin Dinamo Zagreb”.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 6 15 2. Midtjylland 6 15 3. Aston Villa 6 15 4. Betis 6 14 5. Freiburg 6 14 6. Ferencvaros 6 14 7. Braga 6 13 8. FC Porto 6 13 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Stuttgart 6 12 10. AS Roma 6 12 11. Nottingham 6 11 12. Fenerbahce 6 11 13. Bologna 6 11 14. Plzen 6 10 15. Panathinaikos 6 10 16. Genk 6 10 17. Steaua Roșie 6 10 18. PAOK 6 9 19. Celta Vigo 6 9 20. Lille 6 9 21. Young Boys 6 9 22. Brann 6 8 23. Ludogorets 6 7 24. Celtic 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Dinamo Zagreb 6 7 26. Basel 6 6 27. FCSB 6 6 28. Go Ahead Eagles 6 6 29. Sturm Graz 6 4 30. Feyenoord 6 3 31. Salzburg 6 3 32. Utrecht 6 1 33. Rangers 6 1 34. Malmo 6 1 35. Maccabi Tel-Aviv 6 1 36. Nice 6 0

