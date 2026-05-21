„Nu ne vom opri aici!” Unai Emery nu se mulțumește cu cel de-al cincilea trofeu Europa League: „Asta e următoarea provocare” +24 foto
Unai Emery. Foto: Imago
Europa League

„Nu ne vom opri aici!” Unai Emery nu se mulțumește cu cel de-al cincilea trofeu Europa League: „Asta e următoarea provocare”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.05.2026, ora 10:29
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 10:37
  • Freiburg - Aston Villa 0-3. Unai Emery (54 de ani), antrenorul lui Aston Villa, a spus că succesul din Europa League trebuie să fie doar începutul pentru echipa sa.
  • Pentru Aston Villa, trofeul are o însemnătate uriașă: este primul succes important al clubului după Cupa Ligii din 1996 și primul trofeu european cucerit din 1982 până în prezent.

Antrenorul spaniol a câștigat Europa League pentru a cincea oară în carieră, după cele trei trofee obținute cu Sevilla și cel cucerit cu Villarreal, dar a respins eticheta de „rege al Europa League”.

A apărat cu degetul rupt! „Inconștientul” Emiliano Martinez nu a ținut cont de accidentare și a jucat în finala Europa League: „Ar trebui să-mi fac griji?”
Citește și
A apărat cu degetul rupt! „Inconștientul” Emiliano Martinez nu a ținut cont de accidentare și a jucat în finala Europa League: „Ar trebui să-mi fac griji?”
Citește mai mult
A apărat cu degetul rupt! „Inconștientul” Emiliano Martinez nu a ținut cont de accidentare și a jucat în finala Europa League: „Ar trebui să-mi fac griji?”

Unai Emery nu se mulțumește cu Europa League: „Nu ne vom opri”

„Anul viitor vom juca în Champions League și aceasta este următoarea provocare. Acolo sunt cele mai bune echipe din lume.

Premier League este cel mai dificil campionat din lume. Să lupți pentru primele șapte locuri, primele cinci, primele patru este ceva foarte dificil. Sperăm să putem fi aproape de echipe precum City și Arsenal.

Este o provocare uriașă pentru noi în Premier League. De ce? La început, nu eram considerați candidați pentru primele șapte locuri. Există șapte echipe de top. Primele șase, iar Newcastle este a șaptea.

Noi încercăm să ajungem acolo. Încercăm să fim constanți acolo. Reușim acest lucru”, a spus Emery, conform theguardian.com.

Să jucăm în Europa, să jucăm pentru trofee. Acesta este primul pe care îl obținem, iar experiențele pe care le trăim sunt foarte importante pentru felul în care putem deveni mai buni. Trofeele dau sens lucrurilor pe care le facem. Nu ne vom opri. Unai Emery, antrenorul celor de la Aston Villa

Echipele la care a antrenat Unai Emery:

  • Lorca Deportiva
  • UD Almeria
  • Valencia
  • Spartak Moscova
  • Sevilla
  • PSG
  • Arsenal
  • Villarreal
  • Aston Villa

Aston Villa a câștigat finala cu Freiburg după golurile marcate de Youri Tielemans (minutul 41), Emiliano Buendia (minutul 45+3) și Morgan Rogers (minutul 58).

Căpitanul John McGinn l-a lăudat pe Austin MacPhee, antrenorul responsabil cu fazele fixe, după golul marcat de Tielemans.

„Sunt subiectiv, dar avem un antrenor excelent pentru fazele fixe, Austin MacPhee. Am încercat să păcălim puțin adversarul la acea fază fixă.

Am făcut-o și împotriva lui Liverpool, în weekend. Youri are calitatea de a găsi poarta. Dacă eram eu, mingea se ducea peste bară!

(n.r. - despre MacPhee) E un creator cu adevărat fantastic. Trebuie să fim foarte, foarte exigenți în detalii. Austin este fantastic.

Tot ce lucrăm are sens. Orele petrecute la fiecare antrenament, în fiecare zi, pentru a încerca să fim cât mai buni la provocările pe care le avem la fazele fixe. Când marcăm așa, bineînțeles că suntem mândri de ceea ce facem”, a spus acesta.

Golul marcat de Youri Tielemans în minutul 41 al meciului Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: Captură Prima Sport
Golul marcat de Youri Tielemans în minutul 41 al meciului Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (24 imagini)

Golul marcat de Youri Tielemans în minutul 41 al meciului Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Youri Tielemans în minutul 41 al meciului Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Youri Tielemans în minutul 41 al meciului Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Youri Tielemans în minutul 41 al meciului Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: Captură Prima Sport Golul marcat de Youri Tielemans în minutul 41 al meciului Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: Captură Prima Sport
+24 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Theodor Jumătate Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Opinii
00:05
Theodor Jumătate Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Citește mai mult
Theodor Jumătate Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
De ce pleacă Pep Guardiola?! Despărțirea de City după 10 de ani ar avea legătură cu decizia iminentă în scandalul în care e implicat clubul
Campionate
23:41
De ce pleacă Pep Guardiola?! Despărțirea de City după 10 de ani ar avea legătură cu decizia iminentă în scandalul în care e implicat clubul
Citește mai mult
De ce pleacă Pep Guardiola?! Despărțirea de City după 10 de ani ar avea legătură cu decizia iminentă în scandalul în care e implicat clubul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Aston Villa europa league freiburg unai emery
Știrile zilei din sport
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Diverse
21.05
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Citește mai mult
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Superliga
21.05
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Citește mai mult
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Campionate
21.05
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Citește mai mult
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Superliga
21.05
„E prima opțiune” Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Citește mai mult
„E prima opțiune”  Angelescu dezvăluie numele antrenorului pe care îl vrea la Rapid: „Sincer, ni-l dorim!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:57
Ronaldo, campion cu Al-Nassr VIDEO Cristiano a câștigat primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
Ronaldo, campion cu Al-Nassr  VIDEO Cristiano a câștigat  primul titlu în Arabia Saudită: a marcat un gol superb din lovitură liberă
23:50
„Nu se poate dezlipi din a ciupi” Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
„Nu se poate dezlipi din a ciupi”  Ionuț Lupescu îl atacă pe Nicolae Badea: „Să dea tot înapoi celor de la Dinamo” + Ce spune despre fuziunea CS - FC
22:46
„Cea mai mare amendă din istorie” Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
„Cea mai mare amendă din istorie”  Victor Angelescu, despre cele 3 momente-șoc de la Rapid sezonul acesta + Conflictul dintre Gâlcă și medic
21:56
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Prunea, „comandat de sistem”? Ministrul USR îi răspunde tăios lui Florin Prunea, după acuzațiile scandaloase pentru care a fost nevoit să-și ceară scuze
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Top stiri
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Superliga
21.05
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Citește mai mult
Cazul „mită pentru polițiști” Sentință definitivă în dosarul în care a fost implicat Lucian Filip, secundul FCSB: „Am sesizat niște insinuări”
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Superliga
21.05
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Citește mai mult
Reacție bizară Ce a postat Octavian Popescu pe Instagram, după ce a văzut posibila listă preliminară a lui Gheorghe Hagi
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
Superliga
21.05
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare” La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat
Citește mai mult
Ce se întâmplă în „Ștefan cel Mare”  La stadionul Dinamo ar urma să înceapă lucrările la fundație, chiar dacă demolarea nu s-a terminat  
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
B365
20.05
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei
Citește mai mult
BREAKING | Tentativă de suicid la metrou, în stația Păcii de pe Magistrala 3. Metrorex: Circulația trenurilor, blocată spre Preciziei

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 27 rapid 16 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share