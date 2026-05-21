„Nu ne vom opri aici!” Unai Emery nu se mulțumește cu cel de-al cincilea trofeu Europa League: „Asta e următoarea provocare”

Freiburg - Aston Villa 0-3. Unai Emery (54 de ani), antrenorul lui Aston Villa, a spus că succesul din Europa League trebuie să fie doar începutul pentru echipa sa.

Pentru Aston Villa, trofeul are o însemnătate uriașă: este primul succes important al clubului după Cupa Ligii din 1996 și primul trofeu european cucerit din 1982 până în prezent.

Antrenorul spaniol a câștigat Europa League pentru a cincea oară în carieră, după cele trei trofee obținute cu Sevilla și cel cucerit cu Villarreal, dar a respins eticheta de „rege al Europa League”.

Unai Emery nu se mulțumește cu Europa League: „Nu ne vom opri”

„Anul viitor vom juca în Champions League și aceasta este următoarea provocare. Acolo sunt cele mai bune echipe din lume.

Premier League este cel mai dificil campionat din lume. Să lupți pentru primele șapte locuri, primele cinci, primele patru este ceva foarte dificil. Sperăm să putem fi aproape de echipe precum City și Arsenal.

Este o provocare uriașă pentru noi în Premier League. De ce? La început, nu eram considerați candidați pentru primele șapte locuri. Există șapte echipe de top. Primele șase, iar Newcastle este a șaptea.

Noi încercăm să ajungem acolo. Încercăm să fim constanți acolo. Reușim acest lucru”, a spus Emery, conform theguardian.com.

Să jucăm în Europa, să jucăm pentru trofee. Acesta este primul pe care îl obținem, iar experiențele pe care le trăim sunt foarte importante pentru felul în care putem deveni mai buni. Trofeele dau sens lucrurilor pe care le facem. Nu ne vom opri. Unai Emery, antrenorul celor de la Aston Villa

Echipele la care a antrenat Unai Emery:

Lorca Deportiva

UD Almeria

Valencia

Spartak Moscova

Sevilla

PSG

Arsenal

Villarreal

Aston Villa

Aston Villa a câștigat finala cu Freiburg după golurile marcate de Youri Tielemans (minutul 41), Emiliano Buendia (minutul 45+3) și Morgan Rogers (minutul 58).

Căpitanul John McGinn l-a lăudat pe Austin MacPhee, antrenorul responsabil cu fazele fixe, după golul marcat de Tielemans.

„Sunt subiectiv, dar avem un antrenor excelent pentru fazele fixe, Austin MacPhee. Am încercat să păcălim puțin adversarul la acea fază fixă.

Am făcut-o și împotriva lui Liverpool, în weekend. Youri are calitatea de a găsi poarta. Dacă eram eu, mingea se ducea peste bară!

(n.r. - despre MacPhee) E un creator cu adevărat fantastic. Trebuie să fim foarte, foarte exigenți în detalii. Austin este fantastic.

Tot ce lucrăm are sens. Orele petrecute la fiecare antrenament, în fiecare zi, pentru a încerca să fim cât mai buni la provocările pe care le avem la fazele fixe. Când marcăm așa, bineînțeles că suntem mândri de ceea ce facem”, a spus acesta.

