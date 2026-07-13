El e alesul Cine e fundașul stânga pe care FCSB e gata să-l transfere: a fost MVP în duel direct din sezonul trecut

FCSB încearcă să se întărească și la capitolul U21 și ar fi aproape să aducă un fundaș de perspectivă.

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„Roș-albaștrii” și-au propus să joace în sezonul viitor al Ligii 1 cu Răzvan Pădurariu (19 ani) în partea stângă a defensivei pentru a respecta regula U21.

Cine e fundașul stânga pe care FCSB e gata să-l transfere: a fost MVP în duel direct din sezonul trecut

Și au căutat și o variantă de rezervă în cazul în care tânărul jucător va fi indisponibil, oprindu-se la Luca Stancu (21 de ani) de la Hermannstadt.

Gigi Becali a anunțat la DigiSport că s-a înțeles astăzi pentru transferul unui fundaș român din Liga 1, însă nu a dezvăluit și numele acestuia. A făcut-o Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB, care a dezvăluit și cum a ajuns la această variantă.

„La momentul actual, noi suntem aproape să semnăm un jucător U21, Luca Stancu de la Sibiu, care poate să fie un back up în partea stângă pentru Pădurariu.

El a jucat și stânga și dreapta, dar eu mă gândesc că e foarte bine să avem fundașul stânga dublat cu un alt jucător sub vârstă. Gigi a vorbit cu domnul Rotar și cred că va veni la noi. Uitându-mă după Kevin Ciubotaru, l-am remarcat pe el”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

MVP cu FCSB în Liga 1

Sezonul trecut, în noiembrie 2025, Luca Stancu a înfruntat-o pe FCSB într-un meci spectaculos disputat a Sibiu, scor 3-3.

Atunci, puștiul ardelenilor a jucat în banda dreaptă, în sistemul 3-5-2, și i-a pasat lui Chițu la golul de 2-1 și a marcat golul de 3-2, în minutul 87, cu un șut cu stângul pe jos de la 20 de metri la care Zima n-a mai putut ajunge.

După meci, Stancu dezvăluia că este fanul „roș-albaștrilor”: „Orice jucător din România visează să joace la FCSB! Eu aștept, nu se știe ce va fi”.

2 goluri și 2 pase decisive a avut Stancu în 31 de meciuri disputate sezonul trecut în Liga 1 pentru Hermannstadt

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