Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut doar cuvinte de laudă pentru Eddy Gnahore (32 de ani), noul jucător al roș-albaștrilor.

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Mijlocașul francez a fost prezentat oficial luni, iar FCSB a anunțat că acesta va purta același număr ca la Dinamo, 8, care cel mai recent i-a aparținut lui Adrian Șut.

Mihai Stoica, laude pentru Eddy Gnahore: „ N-am întâlnit acest nivel de profesionalism”

Mihai Stoica a rămas impresionat de atenția pe care o acordă Gnahore alimentației sale și de modul cum francezul are grijă de corpul său.

„ N-am întâlnit acest nivel de profesionalism la un fotbalist . Are foarte mare grijă de ceea ce mănâncă, mănâncă o dată pe zi. Asta fac eu, e prima dată când găsesc un jucător care face la fel.

Face și water fasting de 72 de ore (n.r. post cu apă, care presupune doar consumul a 2-3 litri de apă pe zi, fără calorii, timp de 3 zile) în perioada de pauză, care îți resetează organismul. Doar Joonas Tamm (n.r. fost fundaș la FCSB) a mai făcut asta în primele zile de vacanță.

E longilin, îmi place, cred că se va impune, are și leadership”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

600.000 de euro este cota de piață a lui Eddy Gnahore, conform Transfermarkt

Fostul mijlocaș al lui Dinamo va avea un salariu lunar de 25.000 de euro la FCSB, unde va juca timp de două sezoane.

Astfel, Gnahore devine al doilea jucător transferat de FCSB în această vară, după Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen.

FCSB îi are acum ca mijlocași centrali pe Gnahore, Arad, Lixandru și Joao Paulo.

VIDEO. Primele imagini cu Gnahore la FCSB

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