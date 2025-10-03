Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă

Rareș Vidican și terenul mlăștinos au completat o seară compromisă pentru fotbal la Unirea Slobozia - Dinamo, scor 0-1.

Bila neagră pentru cei care au decis ca acest meci să se joace

Terenul a fost plin de bălți, pe mari porțiuni impracticabil, iar partida a semănat mai mult cu o comedie decât cu o competiție sportivă.

O decizie rușinoasă, luată doar pentru a evita reprogramarea. Integritatea fizică a jucătorilor a fost pusă în pericol serios, imaginile spun totul.

Bile albe: Stoianov, Antoche și, mai ales, veteranul Constantin Toma

Cei trei s-au adaptat excelent la suprafața de joc, au știut exact ce trebuie să facă. Nu s-au complicat, au lovit mingea simplu și direct, au căutat să joace pe sus, iar sub presiune au preferat soluția practică, fără riscuri inutile.

Bila albă pentru fani

Cei 1.500 de suporteri prezenți, dintre care o mare parte dinamoviști. În special pentru Peluza Cătălin Hîldan, care a stat într-o peluză descoperită și a îndurat ploaia torențială.

Au cântat fără oprire, oferind un avantaj moral lui Dinamo.

Bila neagră pentru antrenorul Kopic

A mizat pe jucători precum Cîrjan și Musi, fotbaliști tehnici sau de viteză, complet nepotriviți pentru un teren în care mingea se oprea din metru în metru.

Ambii au fost inexistenți în prima repriză, cu atingeri de minge rarisime. Nici Gnahore sau Milanov nu s-au descurcat mai bine. Ambii schimbați la pauză. O alegere greu de înțeles.

Bila neagră pentru organizatori

Peste 300 de suporteri au fost ținuți în ploaie la porțile stadionului, pentru că a funcționat doar un singur turnichet. O situație inacceptabilă, care a arătat lipsă de respect față de fani și lipsă de organizare.

Bila neagră pentru arbitrul Rareș Vidican

A reușit să iasă în evidență printr-o serie de decizii controversate și greu de înțeles. Nu a văzut un henț în careul Sloboziei, la Toma, apoi a ratat un alt henț evident la faza golului anulat al lui Musi.

La acestea s-au adăugat și alte faze dictate în sens opus, deși lucrurile păreau clare pentru toată lumea.

Evident, toate aceste greșeli au venit cu „sprijinul” asistenților săi, completând un arbitraj de nivel slab, care a pus și mai mult gaz pe foc într-un meci deja compromis de condițiile terenului.

