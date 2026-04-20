Lovitură pentru o echipă din play-out N-a primit licența pentru următorul sezon din Liga 1!

Unirea Slobozia nu a primit licența pentru participarea în sezonul viitor din Liga 1, după prima etapă a procesului de licențiere.

Aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, formația antrenată de Claudiu Niculescu (49 de ani) a primit o nouă lovitură.

Ialomițenii își doresc cu orice preț să rămână pe prima scenă a fotbalului românesc și sezonul viitor.

Dacă va reuși acest lucru pe plan sportiv, Slobozia tot nu este sigură că va mai putea evolua în Liga 1.

Unirea nu a reușit să treacă cu brio prima etapă a procesului de licențiere, deoarece nu au îndeplinit punctajul minim din cauza unor deficiențe la nivelul academiei de copii și juniori , scrie fanatik.ro.

Oficialii clubului au făcut deja apel, iar o decizie finală urmează să fie luată în zilele următoare.

„Până nu se termină procesul de licențiere nu pot să comentez. La jumătatea lunii mai se va finaliza totul”, a declarat președintele Ilie Lemnaru, potrivit sursei citate.

Cu patru etape rămase până la finele sezonului, Unirea Slobozia se află pe loc retrogradabil.

Ialomițenii ocupă locul 15, cu 19 puncte, la egalitate cu Hermannstadt, formație ce se află pe loc de baraj.

Pentru gruparea antrenată de Claudiu Niculescu urmează duelul cu Metaloglobus, programat luni, 27 aprilie, cu începere de la ora 19:30.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

