Oficial: Bergodi a preluat U Cluj  Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii"
Cristiano Bergodi FOTO Universitatea Cluj
Oficial: Bergodi a preluat U Cluj Italianul antrenează a zecea echipă românească din carieră » Pe câte sezoane a semnat cu „șepcile roșii"

George Neagu
Publicat: 23.10.2025, ora 14:02
Actualizat: 23.10.2025, ora 15:54
  • Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost prezentat oficial de Universitatea Cluj.
  • Contractul italianului cu echipa clujeană este valabil până în 2027.

Ioan Ovidiu Sabău, fostul antrenor al Universității Cluj, și-a reziliat contractul după înfrângerea cu FC Botoșani, scor 0-2, din cadrul etapei 13 din Liga 1.

Cristiano Bergodi a semnat cu U Cluj

Anunțul a fost făcut de Universitatea Cluj atât pe rețelele de socializare, cât și pe site-ul oficial.

„Benvenuto a "U", Cristiano Bergodi! ⚪⚫

🤝 FC Universitatea Cluj anunță numirea lui Cristiano Bergodi în funcția de antrenor principal. Câștigător a patru trofee în fotbalul românesc, tehnicianul italian a semnat astăzi un contract ce se întinde până în 2027”, au transmis clujenii pe Facebook.

La U Cluj, Cristiano Bergodi va primi același salariu pe care îl avea și Ioan Ovidiu Sabău.

20.000
de euro pe lună va încasa Cristiano Bergodi la U Cluj

Antrenorul italian va debuta pe banca „șepcilor roșii” în meciul de sâmbătă cu Oțelul Galați, de la ora 16:00, în cadrul etapei 14 din Liga 1.

Cea mai recentă experiență a lui Cristiano Bergodi în România a fost la Rapid, în perioada 2023-2024, unde a stat pe bancă în 37 de partide și a obținut calificarea în play-off-ul sezonului 2023-2024 de pe poziția secundă.

Cristiano Bergodi, aproape 300 de meciuri în fotbalul românesc

Cristiano Bergodi a ajuns, pentru prima dată în România în 2005. Atunci, antrenorul a preluat banca tehnică a celor de la FC Național, după demiterea lui Cătălin Necula.

Italianul a stat în „Parcul cu Platani” până la finalul sezonului, obținând 8 victorii din 24 de meciuri. Cu Bergodi pe bancă, FC Național a încheiat sezonul pe locul #6 în Liga 1.

În România, a mai pregătit pe CFR Cluj, Rapid, FCSB, Poli Iași, ASA Târgu Mureș, Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe.

Toate trofeele câștigate de Cristiano Bergodi, în cariera de antrenor, au fost în România. Antrenorul italian a cucerit două Cupe și două Supercupe ale României.

  • 2X Cupe ale României cu Sepsi (2022 și 2023)
  • 2X Supercupe ale României (2008 cu Rapid și 2023 cu Sepsi)
285 de meciuri
a disputat Cristiano Bergodi ca antrenor, în România

Cristiano Bergodi antrenor Universitatea Cluj liga 1
