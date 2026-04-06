Eroul Bosniei a fost găsit! Cine e băiatul de mingi care i-a furat notițele lui Donnarumma în finala barajului: „A fost furios”

Bosnia s-a calificat la CM 2026 în urmă cu o săptămână, după 1-1 (4-1 d. pen.) în fața Italiei, în finala barajului.

Jucătorii pregătiți de Sergej Barbarez au devenit eroi naționali după calificarea la Mondial, însă bosniacii nu au trecut cu vederea acțiunea juniorului care l-a „sabotat” pe Gianluigi Donnarumma.

Afan Cizmic: „Am văzut ceva lângă prosop și am știut imediat ce este”

Afan Cizmic, în vârstă de 14 ani, joacă pentru juniorii lui NK Celik și a fost cel care a furat hârtia pe care portarul italian avea informații despre modul în care bosniacii execută loviturile de la 11 metri.

„Am văzut ceva lângă prosop și am știut imediat ce este. Am luat hârtia și am ascuns-o. Pe ea erau toate informațiile despre jucătorii noștri. Fără acea bucată de hârtie, Donnarumma a trebuit să se bazeze pe intuiție.

Reacția lui? A fost foarte dezamăgit și furios. A luat prosopul și a văzut că bucata de hârtie lipsea. A căutat-o, dar nu a mai găsit-o”, a transmis Afan Cizmic la televiziunea Face TV, potrivit sportmediaset.mediaset.it.

La momentul executării loviturilor de departajare, însuși Donnarumma a încercat să fure hârtia pe care portarul Bosniei, Nikola Vasilj, avea informații similare.

Hârtia lui Donnarumma va fi scoasă la licitație

Acum, hârtia furată de puștiul de 14 ani va fi scoasă la licitație, iar încasările urmează să fie donate în scopuri caritabile.

În plus, fanii bosniaci cer insistent ca Afan Cizmic să fie luat de delegația Bosniei în Statele Unite pentru CM 2026 și să reprezinte naționala ca un fel de mascotă, mai susține sursa citată.

