„Ceva s-a întâmplat la final” Filipe Coelho, șocat de deciziile arbitrului de la meciul cu AEK Atena: „Aș fi pedepsit dacă aș explica”

AEK Atena - U Craiova 3-2. Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre înfrângerea care a dus la eliminarea oltenilor din Conference League.

Echipa din Bănie a terminat pe primul loc de sub linia calificării în play-off-ul competiției.

Oltenii au condus aproape o oră în meciul decisiv din Conference League, dar grecii au întors rezultatul. Lovitura a venit în prelungiri, când arbitrul a dat penalty, cu ajutorul VAR, la ultima fază a meciului.

AEK Atena - U Craiova 3-2 . Coelho: „Ceva s-a întâmplat la final”

Partida a beneficiat de 15 minute de prelungire, aspect contestat de Coelho.

„Nu pot explica, dacă aș explica, poate că aș fi pedepsit. Aș prefera să mă concentrez pe ceea ce am reușit pe teren. Am arătat personalitate. Nu cred că au meritat jucătorii această înfrângere.

Au fost opt minute de prelungire plus încă patru-cinci minute. Cred că este incorect. Nu sunt eu cel care trebuie să analizeze astfel de lucruri. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Nu este un moment ușor pentru noi.

Este un rezultat nemeritat, dar trebuie să ne vedem de drumul nostru. Sunt foarte mulțumit de evoluția jucătorilor. Cred că am surprins adversarul, care este foarte puternic.

Am arătat multă personalitate. Nu e ușor să joci pe acest stadion. Nu cred că a fost vorba de presiune, ci de personalitatea pe care am arătat-o. Ne-am creat ocazii, ne-am luptat, dar ceva s-a întâmplat la final”, a spus Coelho, la Digi Sport.

Baiaram a deschis scorul în minutul 30, iar Cicâldău a mărit avantajul în minutul 59. Oltenii au condus până în minutul 65, moment în care Domagoj Vida a redus din diferență, după pasa lui Răzvan Marin.

AEK Atena a egalat dramatic în minutul 90+8, prin Kutesa, iar deznodământul a venit în minutul 90+14, când Luka Jovic a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 3-2.

Întrebat cum va gestiona această înfrângere, tehnicianul portughez a răspuns:

Asta e o parte din meseria mea, astfel de lucruri trebuie să ne întărească. Am jucat împotriva unor echipe foarte puternice. Până la urmă, trebuie să acceptăm această situație. Suntem supărați, e normal. Trebuie să ne concentrăm pe campionat. Filipe Coelho

Rezultatele Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova 2-0

2-0 U Craiova - FC Noah 1-1

- FC Noah 1-1 Rapid Viena - U Craiova 0-1

0-1 U Craiova - FSV Mainz 05 1-0

- FSV Mainz 05 1-0 U Craiova - Sparta Praga 1-2

- Sparta Praga 1-2 AEK Atena - U Craiova 3-2

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Strasbourg 6 16 2. Rakow 6 14 3. AEK Atena 6 16 4. Sparta Praga 6 13 5. Rayo Vallecano 6 13 6. Shaktar 6 13 7. Mainz 6 13 8. AEK Larnaca 6 12 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Lausanne 6 11 10. Crystal Palace 6 10 11. Lech Poznan 6 10 12. Samsunspor 6 10 13. Celje 6 10 14. AZ Alkmaar 6 10 15. Fiorentina 6 9 16. Rijeka 6 9 17. Jagiellonia 6 9 18. Omonia 6 8 19. Noah 6 8 20. Drita 6 8 21. KuPS 6 7 22. Shkendija 6 7 23. Zrinjski 6 7 24. Sigma Olomouc 6 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. U Craiova 6 7 26. Lincoln Red Imps 6 7 27. Dinamo Kiev 6 6 28. Legia 6 6 29. Slovan Bratislava 6 6 30. Breidablik 6 5 31. Shamrock Rovers 6 4 32. Hacken 6 3 33. Hamrun 6 3 34. Shelbourne 6 2 35. Aberdeen 6 2 36. Rapid Viena 6 1

