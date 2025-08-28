U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. O altercație a avut loc între jucătorii celor două echipe, în minutul 53 al partidei.

Miza și tensiunea și-au spus cuvântul în startul reprizei secunde al duelului din Bănie! Onur Ergun a primit o minge pe partea dreaptă, însă a fost deposedat excelent de Vladimir Screciu.

U CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR. S-au încins spiritele în Bănie

Dezamăgit, mijlocașul turc l-a pus la pus la pâmânt pe jucătorul oltenilor, cu un procedeu de lupte. Nicușor Bancu, Alexandru Cicâldău și Juraj Badelj l-au înconjurat pe Ergun pentru a-i cere explicații.

Revenit în primul „11” al formației lui Mirel Radoi, Badelj l-a lovit pe jucătorul turc cu capul, iar spiritele s-au încins și a urmat o încăierare generală s-a pornit.

Mai mulți jucători ai celor de la Bașakșehir au sărit în apărarea coechipierului lor, iar după ce mai mulți membri inclusiv din staff-ul celor două echipe au intervenit, lucrurile s-au calmat.

Ulterior, a plouat și cu cartonașe galbene. Badelj a fost singurul avertizat din tabără oltenilor. De partea cealaltă, atacanții Eldor Shomurodov și Davie Selke au fost avertizați.

