Probleme pentru Baiaram Atacantul de la U Craiova s-a accidentat » Primul diagnostic

25.01.2026, ora 10:10
alt-text Actualizat: 25.01.2026, ora 10:10
  • U Craiova - FC Botoșani 2-0. Ștefan Baiaram (23 de ani) s-a accidentat.
  • Atacantul oltenilor spune că a suferit, cel mai probabil, o entorsă, însă așteaptă să fie supus mai multor teste, pentru a afla dacă nu cumva este vorba despre o problemă mai gravă.

Craiova a rămas lider în clasamentul Ligii 1, însă l-a pierdut pe Baiaram, care a fost înlocuit de Etim ('64), chiar cu un minut înainte ca Cicâldău să deschidă scorul.

U Craiova - FC Botoșani 2-0. Ștefan Baiaram: „Sper să nu lipsesc”

După meci, Baiaram a explicat cum s-a produs accidentarea:

„Nu ştiu cum s-a întâmplat, dar aşa a fost să fie. De luni vorbesc cu domnul doctor şi îmi va spune ce am, mai exact, acum e la cald. N-am pus bine piciorul şi mi-a fugit.

În prima fază, cred că e vorba despre o entorsă, sper să fiu bine, pun gheaţă şi sper să nu lipsesc la meciul următor”, a declarat Ştefan Baiaram, potrivit orangesport.ro.

Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1
Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1

Universitatea Craiova - FC Botoșani 2-0, în etapa 23 din Liga 1
Ulterior, atacantul oltenilor a vorbit și despre cartonașul galben încasat pentru proteste în minutul 29:

„Cartonaşul galben a fost primit pentru că am protestat, l-am acceptat, dar consider că n-a fost fault, că a fost umăr la umăr şi asta a fost. Am respectat decizia”.

Baiaram și-a exprimat din nou dorința de a cuceri titlul cu U Craiova:

„E o bucurie mare, nu s-a mai întâmplat acest lucru de mult timp şi suntem pe un drum bun. Toţi dorim să luăm titlul cu Universitatea Craiova. E cea mai bună echipă de când sunt la Universitatea Craiova, vedeţi că oricine intră pe teren poate înscrie.

Da, poate fi anul nostru, dar trebuie să muncim la fel în continuare, consider că avem cea mai bună echipă.

Am avut o ofertă, am vorbit cu conducerea să rămân şi sper că la vară voi pleca. Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri, că a fost singurul obiectiv. Dacă simţeam că nu îl putem lua, plecam”, a mai spus Ştefan Baiaram.

7 goluri
și 4 pase decisive a reușit Baiaram în 22 de apariții în Liga 1
accidentare Universitatea Craiova liga 1 fc botosani stefan baiaram
