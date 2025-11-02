- A fost o partidă dramatică, în care Craiova a jucat fotbal și și-a strivit adversara
- Rapid n-a jucat fotbal, doar a speculat momente și slăbiciuni ale adversarei
Sunt de acord că a fost dramatism extrem. Sunt de acord că au existat adrenalină, nervi și tensiune, dar nu și că a fost cel mai bun meci al campionatului. În primul rând, pentru că pe teren a fost o singură echipă, nu două.
Rapid n-a jucat fotbal
Craiova a făcut un meci foarte bun, chiar o primă repriză senzațională, la finalul căreia, Rapid ar fi trebuit să arunce prosopul. Universitatea a jucat fotbal, iar atunci când nu a jucat, măcar a încercat să joace.
În schimb, Rapid n-a jucat fotbal. Doar a speculat anumite momente, faze, dar și slăbiciuni ale adversarului. Dar fotbal n-a jucat!
Sunt perfect de acord cu Rădoi: rezultatul nu e corect, Craiova merita victoria raportat la ceea ce s-a jucat. Doar câteva statistici, care confirmă ceea ce a văzut toată lumea:
- 21-6 șuturi la poartă
- 9-3 șuturi pe poartă
- 1-0 șuturi în bară
- 9-4 cornere
- 413-216 pase complete
- 134-23 pase reușite în ultimii 30 de metri
- 51-13 atingeri ale balonului în careul advers
Datele aparțin aplicației Flashscore și arată o dominație fantastică a Universității.
Galerie foto (16 imagini)
Meciul sezonului?
În final ceva și despre cei care susțin că VAR e o prostie, că a stricat fotbalul și că ar trebui renunțat la el. S-ar fi terminat 1-2 fără VAR. Ar fi fost o viciere crasă, așa cum se întâmpla pe vremea când arbitrii nu aveau chiar niciun fel de piedică din a strica meciuri și campionate în proporție de aproape 100%. VAR reușește să facă fotbalul mai onest și mai puțin corupt.
Revenind la discuția „meciul sezonului”, au fost măcar două jocuri în acest tur din care trebuie ales meciul sezonului: Dinamo - FCSB 4-3 și CFR - Craiova 2-3. E însă doar o părere, motiv pentru care vă invit să votați în sondajul de mai jos pe acest subiect.