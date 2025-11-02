Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă? +16 foto
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea
Publicat: 02.11.2025, ora 23:38
Actualizat: 02.11.2025, ora 23:52
  • A fost o partidă dramatică, în care Craiova a jucat fotbal și și-a strivit adversara
  • Rapid n-a jucat fotbal, doar a speculat momente și slăbiciuni ale adversarei

Sunt de acord că a fost dramatism extrem. Sunt de acord că au existat adrenalină, nervi și tensiune, dar nu și că a fost cel mai bun meci al campionatului. În primul rând, pentru că pe teren a fost o singură echipă, nu două.

Rapid n-a jucat fotbal

Craiova a făcut un meci foarte bun, chiar o primă repriză senzațională, la finalul căreia, Rapid ar fi trebuit să arunce prosopul. Universitatea a jucat fotbal, iar atunci când nu a jucat, măcar a încercat să joace.

În schimb, Rapid n-a jucat fotbal. Doar a speculat anumite momente, faze, dar și slăbiciuni ale adversarului. Dar fotbal n-a jucat!

Sunt perfect de acord cu Rădoi: rezultatul nu e corect, Craiova merita victoria raportat la ceea ce s-a jucat. Doar câteva statistici, care confirmă ceea ce a văzut toată lumea:

  • 21-6 șuturi la poartă
  • 9-3 șuturi pe poartă
  • 1-0 șuturi în bară
  • 9-4 cornere
  • 413-216 pase complete
  • 134-23 pase reușite în ultimii 30 de metri
  • 51-13 atingeri ale balonului în careul advers

Datele aparțin aplicației Flashscore și arată o dominație fantastică a Universității.

Meciul sezonului?

În final ceva și despre cei care susțin că VAR e o prostie, că a stricat fotbalul și că ar trebui renunțat la el. S-ar fi terminat 1-2 fără VAR. Ar fi fost o viciere crasă, așa cum se întâmpla pe vremea când arbitrii nu aveau chiar niciun fel de piedică din a strica meciuri și campionate în proporție de aproape 100%. VAR reușește să facă fotbalul mai onest și mai puțin corupt.

Revenind la discuția „meciul sezonului”, au fost măcar două jocuri în acest tur din care trebuie ales meciul sezonului: Dinamo - FCSB 4-3 și CFR - Craiova 2-3. E însă doar o părere, motiv pentru care vă invit să votați în sondajul de mai jos pe acest subiect.

Care a fost cel mai bun meci al campionatului actual?

CFR Cluj - U Craiova 2-3 %
Dinamo - FCSB 4-3 %
Rapid - FCSB 2-2 %
CFR Cluj - FCSB 2-2 %
U Craiova - Dinamo 2-2 %
U Craiova - Rapid 2-2 %

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

