„A fost o porcărie” Wayne Rooney a dat de pământ cu show-ul din pauza finalei CM 2026. Ce i-a displăcut

Wayne Rooney (40 de ani), fostul căpitan al naționalei Angliei, a dat de pământ cu show-ul din pauza finalei CM 2026, Spania - Argentina.

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Spectacolul, o premieră în istoria ultimului act al Campionatului Mondial, i-a avut printre protagoniști pe Justin Bieber, Shakira, Madonna și BTS.

Momentul artistic a fost coordonat de Chris Martin, solistul Coldplay. Alături de cei patru artiști au mai apărut Burna Boy, dirijorul Gustavo Dudamel, Coldplay, corul PS22 și personaje din The Muppets.

Wayne Rooney a dat de pământ cu show-ul din pauza finalei CM 2026: „O porcărie”

În locul celor 15 minute regulamentare, spectacolul artistic a făcut ca meciul să fie reluat după 27 de minute.

Prezenți în studioul BBC, Wayne Rooney, Micah Richards și Joe Hart au fost întrebați care a fost momentul lor preferat din show-ul de la pauza finalei. Fostul atacant al Angliei și al lui Manchester United a replicat:

„Sincer, pentru mine cel mai bun moment a fost când s-a terminat. Îmi plac mulți dintre acești artiști, dar a fost o porcărie.

Pur și simplu nu m-a prins. Voiam să reînceapă meciul. Îmi place Burna Boy, îmi place Bieber, îmi place Shakira, dar spectacolul a fost lipsit de energie”, a spus Rooney.

"What did you think of the World Cup final half-time show?"



Wayne Rooney: pic.twitter.com/1j6OQap9Yi — BBC Sport (@BBCSport) July 19, 2026

Justin Bieber, Shakira, Madonna și BTS au urcat pe scenă în finala CM 2026, dar nu au fost plătiți

FIFA a introdus în 2026, în premieră, un spectacol în pauza finalei Cupei Mondiale, după modelul celui folosit de ani buni la Super Bowl.

Artiștii nu au fost plătiți pentru participarea la spectacolul din pauza finalei.

FIFA a anunțat încă dinaintea finalei că întregul show va susține FIFA Global Citizen Education Fund.

Fondul are ca obiectiv strângerea a 100 de milioane de dolari pentru proiecte care să îmbunătățească accesul copiilor la educație și la activități sportive.

FIFA a anunțat că va redirecționa către această cauză câte un dolar pentru fiecare bilet vândut la Cupa Mondială 2026.

În fotbal, spectacolele muzicale de asemenea amploare au fost organizate în general înaintea meciurilor. Finala Ligii Campionilor, de exemplu, are în mod tradițional un moment artistic care precede partida.

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