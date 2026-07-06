Atenție, cicliști: urs pe traseu! Imaginile din Turul Sibiului fac înconjurul lumii: „În România se întâmplă chestii nebunești”. Au ajuns și în Marca

Un pui de urs le-a tăiat calea cicliștilor, luni, în timpul etapei a treia din Turul Sibiului.

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Italianul Lorenzo Finn (19 ani), campion mondial U23, și sud-africanul Byron Munton (27 de ani) se apropiau de Bâlea Cascadă în momentul în care au avut parte de o surpriză.

Un pui de urs le-a tăiat calea cicliștilor în Turul Sibiului

Un ursuleț a traversat strada în viteză și i-a făcut pe cei doi cicliști, care se aflau în fruntea cursei, să tresară.

Comentatorii competiției s-au amuzat inițial, înainte de a atrage atenția asupra problemei urșilor din România, care a escaladat din cauza populației estimate la peste 10.000 de exemplare.

„Ia să vedem reluarea cu ursul care traversează”

„Lorenzo Finn se uita, l-a văzut înaintea lui Byron Munton. Noi mai râdem, dar nu e de râs”.

Desfășurarea cursei nu a fost afectată, iar Lorenzo Finn (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a obținut a doua sa victorie de etapă. Liderul clasamentului general a dezvăluit că a fost pentru prima dată când a văzut un urs adevărat, potrivit tribuna.ro.

Olandezul Wouter Poels (Unibet Rose Rockets) a terminat pe locul 2 în etapa-regină de la Bâlea Lac, iar Byron Munton (Modern Adventura Pro Cycling) a completat podiumul.

Cel mai bine clasat român este Andrei Cărbunarea (locul 27 la general), care a încheiat etapa a treia pe locul 32, la 7 minute și 8 secunde în urma câștigătorului.

Străinii se minunează: „În România se întâmplă cheștii nebunești”

Și celebra publicație spaniolă Marca a distribuit clipul: „Cel mai periculos oaspete din Turul Sibiului: un urs le taie calea liderilor. Animalul a trecut pe lângă Lorenzo Finn și Byron Munton, în urcarea final din etapa a 3-a a cursei din România”.

Imaginile din România i-au uimit și pe cei de la Rockets Cycling.

„Comunitatea ciclistă a României pe marginea drumului… Un urs! Avem un urs! Un urs a trecut strada! La naiba! Ce naiba se întâmplă acolo?! Se întâmplă chestii nebunești aici în România, urși trecând strada.

Uite-l din nou! Aș fi foarte speriat. Se mai întâmplă să treacă niște câini, dar urși... Avem reluarea cu încetinitorul, o luăm la dreapta sau la stânga? Cred că la stânga. Un urs drăguț. Mulțumim că nu ai lovit cicliștii din Turul Sibiului”.

Marți va avea loc ultima etapă din Turul Ciclist al Sibiului, pe traseul Sibiu - Mediaș - Dumbrăveni - Sibiu (181 km).

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