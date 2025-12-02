Boicot cu FCSB Motivul pentru care UTA nu va avea galerie la duelul din Cupă: „Nu putem ignora asta!”
Boicot cu FCSB Motivul pentru care UTA nu va avea galerie la duelul din Cupă: „Nu putem ignora asta!"

Publicat: 02.12.2025, ora 23:02
  • UTA Arad - FCSB. Galeria gazdelor a anunțat marți, prin intermediul unui comunicat, că nu va fi prezentă la meci.
  • UTA Arad - FCSB se joacă miercuri, de la ora 21:00, pe stadionul „Francisc von Neumann”, în etapa #2 din faza grupelor Cupei României, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport..

Cu o zi înaintea partidei de la Arad, fanii celor de la UTA au anunțat că nu vor fi prezenți la meci, din cauza prețurilor ridicate a biletelor.

Galeria celor de la UTA va boicota meciul cu FCSB: „Ne dorim respect pentru suporteri”

Pagina de Facebook „Bătrâna Doamnă” a emis un comunicat prin care a condamnat lipsa de reacție a clubului la plângerea fanilor despre biletele de meci.

Fanii arădenilor au comparat prețurile biletelor de la UTA cu prețurile din străinătate și a lansat un mesaj acid către campioana României:

„Următorul meci din Cupa României, UTA – fcsb, vine într-un context pe care nu îl putem ignora. Din păcate, galeria UTA-ei nu va fi prezentă pe stadion. Motivele sunt clare: prețurile biletelor continuă să fie ridicate, în ciuda faptului că de mai multe ori s-a atras atenția clubului asupra acestui subiect.

Nu ne place să facem comparații, dar ele sunt inevitabile. În afară, în țări unde fotbalul este tratat ca fenomen social și cultural, cluburile oferă abonamente accesibile pentru suporteri, încurajează familiile să vină pe stadion, iar prețul unui bilet nu reprezintă un lux.

La noi, în continuare, se cere mult de la oameni care iubesc cu adevărat echipa, fără ca politica de preț să țină cont de puterea de cumpărare reală și de tradiția tribunei.

Mai mult, considerăm că inghesuiala de a merge la meci nu schimbă esența problemei. UTA întâlnește o echipă pe care o vedem ca fiind lipsită de identitate fotbalistică – o societate comercială, FC FCSB S.A.

De-a lungul anilor, imaginea acestui club a fost asociată cu numeroase controverse, declarații și practici care, în opinia multor oameni din fotbal, au făcut mai mult rău atmosferei sportive din România.

Ne dorim transparență, respect pentru suporteri și un fotbal în care tribunele sunt pline datorită pasiunii, nu efortului financiar exagerat”, se arată în comunicatul emis de fanii arădeni pe Facebook.

Clubul nu a răspuns, până în acest moment, comunicatului emis de către suporteri.

Prețurile biletelor pentru UTA Arad - FCSB:

  • Tribuna 1 - 90 de lei
  • Tribuna 2 - 45 de lei
  • Peluza „Iosif Petschovsky” - 50 de lei
  • Peluza Sud - 50 de lei

Clasamentul Grupei B a Cupei României

Poziție / EchipăGolaverajPunctaj
1. U Craiova4-13
2. FCSB3-13
3. UTA Arad1-11
4. Petrolul1-11
5. Gloria Bistrița1-30
6. Sănătatea SP Cluj1-40

