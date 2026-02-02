Ultrașii lui Inter, atac rasist Scene șocante în Italia: patru tineri au fost bătuți și batjocoriți în gară de ultrașii echipei lui Chivu

Cremonese - Inter 0-2. Elevii lui Cristi Chivu s-a impus în ultima partidă de campionat, însă suporterii care au făcut deplasarea au creat mai multe probleme atât pe stadion, cât și în afara lui.

În timpul partidei de duminică de la Cremona, un suporter al „nerazzurrilor” a aruncat o petardă lângă portarul gazdelor, iar apoi a ajuns la spital din cauza unei alte petarde, aprinsă tot de el.

Incidentele nu s-au oprit însă pe stadion, ci au continuat apoi și în gara din Cremona.

Ultrașii lui Inter Milano au atacat patru tineri nord-africani în gara din Cremona

Aproximativ 150 de fani ai celor de la Inter așteptau trenul de la ora 21:30 în gara din Cremona, pentru a reveni la Milano, moment în care printre ei s-au amestecat și câțiva tineri nord-africani, locuitori ai orașului.

Aceștia au fost victimele unor insulte rasiste din partea unora dintre suporteri, care apoi i-au atacat pe tineri, lovindu-i cu pumnii și picioarele. Violențele au izbucnit în jurul orei 20:40, pe unul dintre peroanele gării, potrivit laprovinciacr.it.

Victimele au alergat spre trei ofițeri de la Poliția feroviară, care au solicitat imediat întăriri. Până la sosirea forțelor de ordine, un alt fan Inter ar fi calmat situația.

Ulterior, după plecarea trenului, trei dintre cei patru tineri atacați au chemat o ambulanță, în timp ce al patrulea a ales să meargă cu mașina la spital pentru îngrijiri medicale.

Anchetatorii se vor folosi de imaginile de pe camerele de supraveghere pentru a-i identifica pe atacatori, mai transmite sursa citată.

