„Nu prea aș avea motive să rămân" În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta"
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 15:17
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 15:17
  • Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre situația actuală a celor de la CFR Cluj, atât din punct de vedere fotbalistic, cât și financiar.

Formația din Gruia a traversat o perioadă excelentă sub comanda lui Pancu, fiind la trei puncte în spatele liderului U Cluj, cu șanse reale la titlu, însă tehncianul are și un scenariu în care ar renunța la echipă.

Daniel Pancu: „Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân”

Antrenorul ardelenilor e optimist în privința obținerii licenței pentru Europa, însă, în cazul în care va rata accederea în cupele europene, în orice fel, acesta ia în calcul inclusiv despărțirea de echipă.

„Nu am emoții (n.r. - privind licența). E domnul Iuliu Mureșan acolo, sunt mulți oameni care susțin CFR Cluj, îi văd în fiecare zi.

Dacă nu jucăm în Europa, nu prea aș avea motive să rămân. Îmi place clubul, e imens, dar ăsta ar fi un obiectiv ratat. Dacă mă întrebi acum, aș lua-o ca pe un eșec și ar fi o mare dezamăgire, mi-ar fi greu să continui.

Așa gândesc acum, mai sunt 8 etape, să vedem. Dar șansele să ating acest obiectiv sunt mai mari decât să nu reușesc”, a declarat Daniel Pancu, potrivit gsp.ro.

14 victorii
a obținut CFR Cluj de la venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică. A mai înregistrat 3 remize și 3 înfrângeri

În plus, Pancu a vorbit și despre probleme financiare sau alte nereguli din cadrul clubului.

„Situația financiară e ca întotdeauna. Se mai adună câte o lună de restanțe, însă așa a funcționat clubul tot timpul, e ceva normal.

Starea gazonului e și ea «normală». Adică e foarte prost terenul acum. În centrul terenului, gazonul e rău. Ne-am antrenat pe el, a funcționat și sistemul de încălzire, grade cu minus.

An de an e aceeași poveste, am înțeles. În perioada din decembrie până la sfârșitul lui martie, gazonul e prost. Când se termină campionatul, e iarăși perfect”, a mai spus Pancu.

Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”

Președintele ardelenilor a reacționat după declarațiile lui Pancu, fiind surprins de mesajul acestuia, și a transmis că problema privind licența pentru Europa este „rezolvată”.

„Dacă intrăm în cupele europene rămâne la noi. Conform contractului, se prelungește automat. Deci nu e, nu știu de ce declară treaba asta. Nu am ce comenta.

Nu am emoții pentru licența pentru Europa. Eu nu-s emotiv din fire, pentru că știu ce rezolv, și de aia știu, mă bazez pe lucruri concrete. E rezolvată problema.

Eu mă înțeleg foarte bine cu Pancu. În fiecare zi vorbim și am o relație mai caldă față de cea pe care am avut-o cu alți antrenori”, a declarat Iuliu Mureșan, conform digisport.ro.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj233
2U Craiova233
3Rapid231
4CFR Cluj230*
5FC Argeș228
6Dinamo226

*️ - beneficiază de rotunjire

