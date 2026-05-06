„Ne-a fost teamă de arbitraj” INTERVIU. Adrian Bumbescu la 40 de ani de la finala de la Sevilla! Secretul Stelei și regretul de la sosirea în țară: „Am fost naivi”

Adrian Bumbescu (66 de ani), unul dintre oamenii de bază ai defensivei Stelei din anii de glorie, retrăiește acum emoțiile acelei campanii istorice din 1986.

Fostul jucător vorbește, într-un interviu pentru GOLAZO.ro, despre spiritul acelei generații și despre momentele care au rămas vii în memoria tuturor celor care au scris istorie pentru fotbalul românesc.

Și azi, la patru decenii de la seara magică de la Sevilla, performanța Stelei din 1986 rămâne poate cel mai mare moment din istoria fotbalului românesc.

Într-o finală memorabilă contra Barcelonei, câștigată dramatic la loviturile de departajare, Steaua devenea prima echipă din estul Europei care cucerea Cupa Campionilor Europeni.

Adrian Bumbescu: „ Ne-a fost foarte frică de arbitraj”

Domnule Bumbescu, vă vine să credeți că au trecut atâția ani?

Asta vorbeam și cu colegii mei mai devreme, au trecut foarte repede și din păcate îmbătrânim. Unul mai spune una, altul mai spune alta, poate ne completăm unul pe altul pentru că se mai uită. Totuși, meciurile și anumite faze nu se uită! Rămân pe retină toată viața.

De câte dintre momentele acelei campanii vă mai aduceți aminte cu exactitate și le puteți aminti cu exactitate?

Îmi aduc aminte fiecare meci! La Vejle am avut o presiune foarte mare și îmi aduc aminte de cornerul returnat la Radu II, care a înscris. La meciul cu Honved a fost golul lui Bărbulescu, să nu mai spunem de plecarea pe care am avut-o la Sevilla.



Totul a fost la standarde europene, cu mâncarea și bucătarul după noi. Sunt momente pe care ți le aduci aminte. Mai sunt și cantonamentele pe care le făceam cu Valentin (n.r. - Ceaușescu) la munte. Sunt foarte multe povești.

Care e momentul finalei de care vă mai aduceți aminte primul, acel moment cheie din meci, pană la penalty-uri?

Țin minte o fază în care eu cu Belo am rămas la mijlocul terenului și a plecat din linia a doua Carrasco și s-a dus Loți Boloni după el până aproape de tușă. Au fost mai multe.

Vă era teamă de ceva?

Ne-a fost foarte frică de arbitraj pentru că era ultimul meci al lui Michel Vautrot în Spania și se preta la orice. Am zis să nu le dăm ocazia să înscrie. Au făcut-o de două ori din faze fixe, cu ajutorul brațului, și au fost anulate. Au fost corecți ceea ce ne-a dat apoi și nouă curaj. Ne era teamă, pentru că nu era VAR pe atunci.

Ce a avut Steaua și n-au avut alte echipe pentru a face diferența?

Au avut un conducători extraordinari prin ministrul Olteanu, prin Ion Alecsandrescu și Valentin. Ei au creat această echipă. Și să nu uităm de regretatul Halagian care a adus 5 jucători și completăm cu nea Imi și Iordănescu, care au adus mai departe.



Am avut oameni de fotbal și de sport care au știut să aducă de la fiecare echipă pe postul care s-a nimerit perfect pentru a închega o echipă competitivă.

Cum a reușit domnul Ienei să închege această echipă?

Nea Imi a văzut ceva aparte și a știut postul fiecăruia. Bărbulescu juca mijlocaș la Pitești, l-a reprofilat fundaș stânga, Iovan din fundaș central în dreapta. Eu cu Belo eram fundași centrali. Mijlocași erau Loți și cu Tudorel, mijlocași centrali. A știut să pună fiecare piesă de domino.

Povestea tricourilor cu un singur meci jucat cum a fost?

Da, ne-am și mirat pentru că la conferința de presă eram pregătiți să jucăm în roș-albastru, dar a trebuit ca după tragerea la sorți să cumpere tricouri și să ni le facă. În orice jucam, am zis că trebuie să le facem față spaniolilor.

Adrian Bumbescu: „Acești oameni au fost eroi care au adus glorie țării”

Când ați ajuns înapoi la București ați văzut o altă lume. Toată lumea era pe străzi.

A fost o atmosferă extraordinară! Am petrecut și puțin în avion pentru că era ziua lui Piți și aici când am văzut acea lume, aproape că ne-au dat lacrimile. Am văzut și noi cât de apreciați suntem și cum ține lumea la noi. Am fost așa de naivi că n-am știut cum să ne bucurăm. Nu ne-am gândit cât de important va fi în timp pentru anumiți oameni.

Cum ați vrea să rămână Steaua 86 pentru lume? Cum ați vrea să-și aducă aminte viitoarele generații?

Trebuie să-și aducă aminte că acești oameni au fost eroi care au adus glorie țării și pe unde au jucat, eu am fost 9 ani la Steaua, nu ne-am bătut joc de fotbal. Ar trebui să se mediatizeze mai mult acele meciuri, pentru că lumea spune că se juca lent! N-a fost așa pentru că ne știam fiecare și ne simțeam în teren!

Bumbescu, în lacrimi când a revăzut clipul lui Balint

Recent, Gabi Balint, unul dintre cei doi marcatori ai Stelei de la penalty-uri, alături de Marius Lăcătuș, a postat pe contul său personal un videoclip realizat cu inteligența artificială.

Imaginile îi arată pe jucătorii generației ’86 cu înfățișarea chipului de atunci și cea din prezent. Printre acestea apar și secvențe cu paradele regretatului Helmut Duckadam.

În momentul în care a văzut materialul, Bumbescu nu și-a mai putut ține lacrimile în frâu. A plâns ca un copil privind ecranul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport