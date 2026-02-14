Universitatea Craiova a pus în vânzare, sâmbătă, biletele individuale pentru duelul cu FCSB din Liga 1.

U Craiova - FCSB se joacă duminică, de la 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Craiova și FCSB au remizat joi în Cupă, scor 2-2, iar acum se pregătesc pentru o nouă întâlnire, tot pe terenul oltenilor, extrem de importantă în lupta pentru play-off, respectiv pentru titlu.

Peste 20.000 de suporteri sunt așteptați la U Craiova - FCSB

Mai mulți suporteri și-au achiziționat deja pachete de bilete pentru cele două dueluri cu FCSB, dar și pentru cel cu Metaloglobus, care se va disputa peste două etape.

Acum, Craiova a pus în vânzare și bilete individuale pentru partida de duminică, de pe „Ion Oblemenco”.

„Mobilizarea, leilor! De astăzi puteți achiziționa bilete individuale pentru duelul de «foc» împotriva celor de la FCSB din SuperLiga.

Împreună suntem o forță! Luptă Știința!”, a transmis Universitatea Craiova pe pagina de Facebook.

Liderul Ligii 1 se așteaptă acum la un număr de peste 20.000 de suporteri prezenți în tribune duminică, informează fanatik.ro.

Prețurile biletelor individuale pentru U Craiova - FCSB:

Tribuna II – 70 lei

Peluza Nord – 35 lei

Peluza Sud – 50 lei

VIP – 170 lei

Peluza Nord Craiova nu a fost prezentă la partida de joi din Cupa României, ca formă de protest împotriva formatului competiției, însă duminică vor reveni lângă echipă.

