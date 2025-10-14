Dezastru pentru FCSB Valentin Crețu riscă să rateze întreg sezonul! Fundașul refuză să se opereze
  • Valentin Crețu (36 de ani), veteranul fundaș dreapta al celor de la FCSB, a primit rezultatul RMN-ului efectuat în urmă cu câteva zile, iar veștile sunt cât de se poate de îngrijorătoare.

FCSB a primit o nouă veste groaznică. După Mihai Popescu, Valentin Crețu este și el pe punctul de a rata întreg sezonul.

Valentin Crețu, diagnostic dur

Fundașul dreapta al campioanei a revenit după o accidentare la menisc, în meciul cu Young Boys, din Europa League (0-2), însă problemele sale au recidivat.

Crețu a fost nevoit să părăsească antrenamentul de vineri al campioanei, după ce a acuzat probleme medicale.

În weekend, veteranul roș-albaștrilor a efecutat un RMN, iar diagnosticul este cât se poate de îngrijorător: ruptură de cartilaj și edem la nivelul metatarsianului, informează digisport.ro.

Potrivit sursei citate, soluția indicată este o intervenție chirurgicală, ce l-ar scoate din joc pe Crețu aproximativ 6 luni, adică până la finalul sezonului.

Crețu refuză să se opereze

Totuși, din informațiile GOLAZO.ro, jucătorul în vârstă de 36 de ani refuză această variantă, dorind să evite perioada lungă de recuperare și preferând să apeleze la infiltrații.

Pe de altă parte, FCSB ar urma oricum să nu mai mizeze pe el. Pe plan intern, campioana folosește un jucător U21 pe post: Ionuț Cercel (18 ani) sau Mihai Toma (18 ani).

În schimb, în Europa League, locul lui Crețu ar putea fi ocupat de Alexandru Pantea (22 de ani).

12 meciuri
a jucat Valentin Crețu în acest sezon. A reușit două pase decisive

Probleme pentru FCSB în centrul apărării

FCSB are mari probleme în compartimentul defensiv, deoarece doar Siyabonga Ngezana ar mai rămâne apt de joc.

Dawa încă e nerefăcut după operația din aprilie, când și-a rupt ligamentele.

Graovac e și el în recuperare după o ruptură musculară suferită la final de septembrie.

O variantă pentru postul de stoper va fi Alhassan, care a mai fost folosit în centrul defensivei.

